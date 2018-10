HSG Baar baut die Tabellenführung aus

In der Handball-Bezirksliga Männer hat die HSG Baar mit einem sicheren Heimsieg gegen den Aufsteiger TV Spaichingen die Tabellenführung ausgebaut. Die Reserve der HSG Albstadt strauchelte bei der HSG Hossingen-Meßstetten und ist nun Tabellensechster. Die TG Schwenningen musste sich im Verfolgerduell beim Tabellendritten TG Schömberg geschlagen geben. Im Duell der Kellerkinder konnte sich der TV Streichen bei der zweiten Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim durchsetzen und etwas Luft nach hinten verschaffen. Die Donautal-Reserve liegt auf dem vorletzten Platz. Weiterhin in Abstiegsgefahr ist die HSG Neckartal nach der Heimniederlage gegen Dunningen.

TG Schömberg – TG Schwenningen 33:26 (16:14). Von Beginn an war es ein offener Schlagabtausch. Zunächst wechselte die Führung ständig. Dann hatten die Schömberger eine starke Phase und setzten sich auf 15:10 ab. Die Schwenninger kämpften sich aber wieder heran und schafften in der 34. Minute den Ausgleich. Bis zum 22:20 war dann alles offen. In der Schlussphase stand die Abwehr der Schömberger wie ein Bollwerk und so waren die Gäste am Ende chancenlos. Beste Torschützen: Schömberg: Tom Keller 10/1, Nico De Bellis 8; Schwenningen: Steffen Hericks 7, Dominik Vetter 6/5.

HSG Baar – TV Spaichingen 26:22 (17:9). In einem Spiel, das von guten Abwehrreihen und vielen vergebenen Torchancen geprägt war, nahm die HSG Baar von Beginn an das Heft in die Hand. Über das 4:1 setzten sich die Gastgeber bis zur Halbzeit mit acht Toren ab und alles sah nach einer klaren Angelegenheit aus. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ es die HSG im zweiten Spielabschnitt etwas ruhiger angehen und so fand Spaichingen besser ins Spiel. Der Sieg der HSG geriet jedoch nie in Gefahr. Beste Torschützen: Baar. Albert Tafelmaier 10/3; TVS: Bryan Kopansky 8, Daniel Koscher 6/3.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Streichen 22:27 (11:12). Der bessere Start gelang der Heimmannschaft und sie ging mit 2:0 in Führung. Die folgende Chancenauswertung war nun aus Heimsicht schlecht, dadurch gelang auch dem Gegner wieder mehr und er glich nicht nur aus, sondern übernahm dann auch die Führung. Über 4:5 und 9:12 war der Halbzeitstand schließlich 11:12. Die zweite Hälfte lief ähnlich ab. Die HSG fand kein Mittel mehr gegen die gut stehende Abwehr von Streichen. Beste Torschützen: HSG: Matthias Hipp 4, Niklas Sorg 4/1, Jonas Schwarz 4; Streichen: Simon Flügel 7/4, Matthias Drach 7.

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Albstadt II 25:16 (10:8). Die HSG Hossingen-Meßstetten kam nur schwer ins Spiel und erzielte erst nach neun Minuten das erste Tor. So konnten sich die Gäste aus Albstadt zum 2:5 absetzen. Nun wurden die Gastgeber aber immer stärker und drehten das Spiel bis zur Halbzeit. In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel. Die Kräfte der HSG Albstadt schwanden nun merklich und so zog Hossingen-Meßstetten bis zur 50. Minute auf 20:14 davon. Der große Rückhalt beim Sieger war der überragende Torhüter Michael Riekert.

HSG Neckartal – TSV Dunningen 32:34 (14:15). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. Bei ständig wechselnder Führung konnte sich dabei keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. Zu Beginn der zweiten 30 Minuten war der Gast aus Dunningen etwas wacher und verschaffte sich beim 15:20 in der 37. Minute etwas Luft. Beim 19:26 war dann die Vorentscheidung gefallen. Die HSG gab nie auf, konnte jedoch nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Torschützen: HSG: Robin Heizmann 7/3, Sebastian Haaga 7; TSV: Timo Häsler 11/2.