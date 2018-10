HSG Baar übernimmt Tabellenführung

In der Handball-Bezirksliga Frauen hat die HSG Baar das Spitzenspiel gegen Rottweil gewonnen und somit die Tabellenführung übernommen. Durch den klaren Auswärtssieg bei der HK Ostdorf/Geislingen ist die TG Schwenningen nun Dritter, punktgleich mit der HSG Neckartal, die sich mit Dunningen die Punkte teilte. Fridingen/Mühlheim II landete gegen Weilstetten II den ersten Saisonsieg und gab die rote Laterne an den HWB Winterlingen-Bitz ab, der in Spaichingen eine knappe Niederlage kassierte.

Bezirksliga Frauen

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schwenningen 24:30 (9:10). Die Gastgeberinnen fanden besser ins Spiel. Schwenningen konterte aber und verschaffte sich nach dem Ausgleich zum 2:2 leichte Vorteile. Ostdorf/Geislingen kämpfte sich aber immer wieder heran und so war die Partie bis zum 19:19 in der 48. Minute offen. Nun lief bei der HK im Angriff aber nicht mehr viel zusammen. Dagegen nutzten die Schwenningerinnen ihre Chancen konsequent und kamen noch zu einem deutlichen Erfolg. Beste Werferinnen: HK: Henriette Braun 9/3; TGS: Angelina Kny 12, Julia Czech 7/2.

HSG Baar – HSG Rottweil 25:20 (14:11). Zunächst waren die Rottweilerinnen wacher und gingen schnell 2:0 in Führung. Die HSG Baar fing sich jedoch bald und nahm nach dem Ausgleich das Heft in die Hand. Bis zur Halbzeit bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung teilweise auf vier Tore aus. Nach dem Wechsel stand die Abwehr der HSG Baar sicher und die Rottweilerinnen waren nicht mehr in der Lage, den Rückstand noch zu verkürzen. Beste Werferinnen: Baar: Simone Laufer 5; Rottweil: Carmen Maier 7/4.

HSG Neckartal – TSV Dunningen 21:21 (11:10). Von Beginn an war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Nach dem Wechsel bot sich den vielen Zuschauern das gleiche Bild. So blieb es bis zum Schluss spannend und am Ende kam es zu einem leistungsgerechten Unentschieden. Beste Werferinnen: HSG: Sara Mäntele 9/1; TSV: Corinna Jähn 9/3.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Weilstetten II 26:19 (14:11). Die HSG ging motiviert ins Spiel und führte nach schnell vorgetragenen Angriffen früh 5:1. Der Gast aus Weilstetten fing sich aber und verkürzte bis zur Halbzeit auf zwei Tore. In der zweiten Hälfte hatten die Weilstetterinnen dem Siegeswillen der HSG nichts mehr entgegenzusetzen. Die Gastgeberinnen zogen nun unaufhaltsam davon und jubelten über den ersten Saisonsieg. Beste Werferinnen: HSG: Burcin Özgentürk 10; TVW: Nora Bitzer 9, Christin Schlotterbeck 7.

TV Spaichingen – HWB Winterlingen-Bitz 18:16 (6:11). Es war ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zeitstrafen. Dabei verliefen die ersten zehn Minuten ausgeglichen. Dann erspielte sich Winterlingen-Bitz Vorteile und setzte sich bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste zunächst alles im Griff. Nach dem 13:16 gelang dem HWB im Angriff aber nichts mehr. Mit einer offensiven Abwehr und einer guten Torhüterin drehte Spaichingen die Partie noch zu seinen Gunsten. Beste Werferinnen: TVS: Michelle Merkt 7, Chiara Honer 6/3; HWB: Luana Errico 8/6.

Kreisliga A Frauen

Mit einem überlegenen Heimsieg gegen den VfH Schwenningen baute Ostdorf/Geislingen II die Tabellenführung aus. Durch den sicheren Heimsieg gegen Rottweil III verbesserte sich Frittlingen-Neufra auf den dritten Platz verbessern.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Rottweil III 29:13 (16:6). Es war von Beginn an eine sehr einseitige Angelegenheit. Frittlingen-Neufra stand in der Abwehr sicher und ließ nicht viel zu. Im Angriff nutzten die Gastgeberinnen ihre Chancen konsequent und daher waren die Rottweilerinnen chancenlos. Beste Werferinnen: F-N: Viviane Rocher 8; Rottweil: Bleona Ferizaj 5.

TG Schömberg II – TSV Burladingen 27:11 (13:3). Die Burladingerinnen waren von Beginn an auf verlorenem Posten. Beste Werferinnen: TGS: Birgit Eha 7; TSV: Sophie Leis 6/1.

HK Ostdorf/Geislingen II – VfH Schwenningen 31:13 (16:5). Von Beginn an war Ostdorf/Geislingen II die dominierende Mannschaft. Beste Werferinnen: HK: Daniela Heidelberg 10, Alisa Moldenhauer 6/1; VfH: Julia Schulz 5/2.