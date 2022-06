Hot Salsa Night mit DJ Eric am 25. Juni in der Markthalle Rottweil

Ein Feuerwerk aus guter Laune, heißen Latin-Rhythmen und den neuesten Salsa-, Bachata- und Merengue-Beats kündigt der Veranstalter der ersten „Hot Salsa Night“ am Samstag, 25. Juni, in der Rottweiler Markthalle, Wilhelmstraße 5, an. DJ Eric aus Kuba möchte mit neuen Hits karibisches Feeling verbreiten und den gesamten Abend über für ausgelassene Partystimmung sorgen. Fortgeschrittene Tänzer und Newcomer sind gleichermaßen willkommen.

Für Tanzpaare mit Grundkenntnissen wird für fünf Euro pro Person zuzüglich Eintritt in der Zeit von 20 bis 21 Uhr eine Salsa Class mit neuen Figuren und Tanzmoves angeboten. Für Salsa-Neulinge, die sich aufwärmen wollen, gibt es zum Preis von sechs Euro pro Person zuzüglich Eintritt von 21 bis 21.30 Uhr einen kostenlosen Schnupperkurs. Für beide Kursangebote sind keine Anmeldungen erforderlich.