Honbergturm zum Festival täglich geöffnet – Herbert Tiny über die Stars auf dem Turm

Er kennt fast jedes Geheimnis und jede Geschichte rund um den Honberg. Herbert Tiny ist Honbergwärter und zwar mit Leib und Seele. Zum Honberg-Sommer hat der Burgturm gerade jeden Tag geöffnet.

Seit nun neun Jahren ist Herbert Tiny der richtige Ansprechpartner bei der Geschichte rund um den Honberg. Wie es dazu kam, erinnert er sich noch ganz genau. „Ich habe damals im Stadtrat angemerkt, dass es schade wäre, aus dem Turm nichts zu machen. Der Oberbürgermeister meinte dann direkt, wenn ich möchte, darf ich das in die Hand nehmen“, erzählt er. Gesagt getan. Seitdem seien bereits viele Gäste auf dem Turm gewesen, um das Panorama über die Stadt Tuttlingen zu genießen.

Im Zweifel dürfen allerdings nicht alle aufeinmal auf den Turm. „Maximal 15 Leute“, sagt Tiny. Ansonsten sei oben zu wenig Platz und die Leute würden auf der Treppe zu häufig Zusammentreffen. A propos! An einige Zusammentreffen erinnert er sich bis heute genau.

Künstler wollte im Turm aufnehmen

„Das war auch während des Honberg-Sommers. Ein Künstler wollte auf den Turm und bemerkte beim Hochlaufen die besondere Akkustik“, sagt er. Diese wollte er unbedingt für einige Aufnahmen nutzen. „Also haben wir den Turm eine Zeit lang gesperrt, sodass er aufnehmen konnte“, erzählt Tiny. Auch Angelo Kelly & Family seien bereits oben gewesen oder auch Joris, der in diesem Jahr am letzten Tag des Honberg-Sommers spielt. „Mal sehen, ob er mich wieder besuchen kommt“, sagt Tiny.

Doch natürlich kämen nicht nur Stars bei ihm vorbei. Auch an Hochzeiten, internationale Gäste oder einfach an die Tuttlinger, die ihre Stadt gerne von oben sehen würden, erinnert er sich gerne. Und dass das auch lange so bleibt, gibt es ein Gästebuch, in das sich die Besucher eintragen können – und das ist auch schon randvoll. „Viele schreiben nur ein paar Wörter, andere gestalten eine ganze Seite. Auch ein asiatischer Geldschein hätte ein Besucher hineingelegt. „Ich habe das auch mal umgerechnet. 39 Cent sind es“, sagt Tiny und schmunzelt.