Honbergrücken wird nur noch punktuell bebaut

Bietet der Honbergrücken städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten? Diese Frage war am Montag Thema im Gemeinderat.

Die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes zur Begrenzung der Bebauung sei absolut berechtigt, auch aus heutiger Sicht, heißt es in der Vorlage. Eine weitere Bebauung sei nur punktuell möglich und sorgfältig anzugehen, auch aus ökologischen Gründen.

Weiter verfolgt werden nur diese Bereiche: Für den Entwicklungsbereich Bodenseestraße mit rund 2500 Quadratmetern soll ein Antrag zur Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt werden, als Ausgleich wird ein städtisches Grundstück einbezogen.

Zudem gaben die Räte der Verwaltung den Auftrag, in Abstimmung mit den Eigentümern und Anliegern für zwei Grundstücke im Paul-Ehrlich-Weg ein Konzept zu erarbeiten.

Die Bereiche im Bebauungsplan „Holderstöckle I“ bleiben dagegen Bedarfsfläche für schulische Zwecke, eine Änderung in Wohnbaufläche wird es nicht geben, so der Beschluss. Für ein Bauvorhaben der Wohnbau wird der Bebauungsplan „Hinter Aspen II“ in nördlicher Richtung erweitert. Das entsprechende Grundstück befindet sich in Privatbesitz, mit dem Besitzer soll verhandelt werden, so der Auftrag an die Verwaltung. (iw)