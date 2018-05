Honberger laden Zunftmeister unters Tuttlinger Rathausdach ein

Unterm Tuttlinger Rathausdach haben sich am Samstagmorgen Zunftmeister, Präsidenten, Dirigenten, und Vorstände der unterschiedlichsten närrischen Vereine aus nah und fern zu einem fröhlichen Stelldichein getroffen: Der Narrenverein Honberger mit seiner Präsidentin Sonja Vogler hatte zum Zunftmeisterempfang geladen und eine fröhliche, bunte närrische Abordnung der am Umzug teilnehmenden Gruppen war dieser gefolgt.

„Kischtämännle, Kischtämännle …“, schmissig und fetzig eröffnete die Duddler Musigg Tuttlingen mit dem Narrenmarsch das Spektakel in luftigen Rathaushöhen, bevor Sonja Vogler die erwartungsvolle Narrenschar begrüßte. In diesem Jahr fand der Tuttlinger Umzug bereits zum 41. Mal statt und 84 Gruppen mit rund 3000 Hästrägern und Musikern nahmen teil.

Sonja Vogler nutzte die Gelegenheit, um sich bei ihrem Honberger-Team für die Unterstützung sowie bei allen Sponsoren zu bedanken, die zum Empfang Speis und Trank, aber auch zum Gelingen des Umzugs und zu dessen Sicherheit beitrugen.

Abordnung aus Draguignan dabei

Der Hausherr, Oberbürgermeister Michael Beck, war nicht anwesend, ebenso der Erste Bürgermeister Emil Buschle. Dafür sprang CDU-Stadtrat Hans Roll in die Bresche und begrüßte die Anwesenden „mit ein paar liebe Worte an diesem besonderen Orte“ – auch eine Abordnung aus Tuttlingens französischer Partnerstadt Draguignan war darunter. Dann übergab Roll das Mikrophon an den Ringpräsidenten des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, Kurt Szofer, ohne das Geheimnis um sein Kischtle zu lüften, das er unter seinem Arm trug.

„Narri-Narro es isch soweit, im ganzen Land isch Fasnetszeit, Sonja will das Zepter führen und diese schöne Stadt regieren“, und ganz nebenbei ging Szofer noch auf die anstehenden und drohenden fasnächtlichen Verbote ein: „Mit Landrat Bär (dem Bär und dem Wolf) woll’n wir Verbote vermindern, weil sie jedes schöne Fest behindern, denn vieles isch doch obsolet, schränkt ein die Lebensqualität. Denn e’Fasnet, lieber Guido und Stefan, (leider waren beide nicht anwesend) halt mit Form und Stil, isch Heimat und ein Lebensgefühl“, bemerkte er.

Rote Nasen im Kischtle

Danach lüftete Roll doch noch das große Geheimnis um sein Kischtle: Er hatte darin viele rote Nasen versteckt, „Clown-Nasen“, das wohl närrischte Symbol für die fünfte Jahreszeit, die er an die Gäste verteilte. Dann ging es Schlag auf Schlag: Immer wieder unterbrochen durch die ansteckenden Rhythmen der Duddler Musigg, wurden die diesjährigen Orden verliehen, Glückwünsche ausgetauscht, umarmt, geküsst und bei Speis und Trank, ausgegeben vom bewährten Rathaus-Team, der Tag gemeinsam fröhlich begonnen.

Weitere Bilder vom Zunftmeisterempfang im Tuttlinger Rathaus gibt es bei uns im Internet unter

www.schwaebische.de/narren-rathaus