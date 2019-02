Honberg-Sommer: Mit Milow ist das Programm komplett

Das Line-up steht: Mit der Zusage von Milow ist das Programm für den 25. Tuttlinger Honberg-Sommer komplett. Vom 5. bis 21. Juli findet das Festival in der Burgruine statt. Insgesamt sind 16 Veranstaltungen im Zelt geplant.

Ab Donnerstag, 21. Februar, gibt es nun auch Karten für Milow. Weit über 10 000 Tickets sind allerdings schon vergriffen, und das viereinhalb Monate vor Festivalstart. Fünf Events (Namika, Matthias Reim, Pollina/Schmidbauer/Kälberer, die A Cappella Nacht und Willy Astors Abendtermin) sind bereits ausverkauft. Bis zum Festivalstart dürften noch einige ausverkaufte Events dazu kommen.

Samy Deluxe macht den Start

Eröffnen wird das Sommerevent am 5. Juli Hip-Hop-Ikone Samy Deluxe. Mit dabei sind dann unter anderem auch Beth Hart, Glenn Hughes, Joris, Doro, Kim Wilde, Kodaline oder Angelo Kelly. „Ein mit Stars gespicktes Line Up also, das dem Jubiläum gerecht wird und mit dem der Honberg-Sommer ein mehr als fettes Aufrufezeichen in der süddeutschen Festivallandschaft setzt“, resümiert Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, die den Honberg-Sommer organisieren, zufrieden.

Milow, der nun für den 16. Juli zugesagt hat, kommt schon zum zweiten Mal auf den Honberg. Baur erinnert sich gerne: „Das war 2016 ein toller Abend mit einem absolut sympathischen Künstler.“ 2009 feierte der belgische Songwriter seinen internationalen Durchbruch mit seiner Cover-Version des 50 Cent/Justin Timberlake-Hits „Ayo Technology“. Zehn Jahre später kann er auf weitere Hits wie „You Don’t Know“, „Howling At The Moon“, „You And Me (In My Pocket)”, „Little In The Middle“, „We Must Be Crazy“ oder das Ende 2018 erschienene „Lay Your Worry Down“ feat. Matt Simons verweisen.

Zuletzt war Milow bei den „Night of the Proms”-Konzerten 2018 mit Brian Ferry, John Miles, den Pointer Sisters und Tim Bendzko auf den Bühnen der größten deutschen Konzertsäle unterwegs, im Frühjahr ist er in der 6. Staffel der VOX-Erfolgsshow „Sing meinen Song“ dabei.

Diesmal keine Comedy

Nicht im Programm vertreten ist dieses Jahr ein Comedyact. „Der zog am Ende gegen Milow den Kürzeren“, erklärt Programmmacher Berthold Honeker. Auch auf die „schwarze Nacht“ müssen Fans verzichten: „Freunden der Mittelalterrock-Szene sei aber versprochen, dass sie 2020 wieder auf ihre Kosten kommen“, versichert Honeker, der betont, dass es keine Abkehr auf Dauer sein soll, sondern die Pause einfach programmatischen Überlegungen geschuldet war: „Es hätte schlicht keinen Sinn gemacht, eine „schwarze Nacht“ unter der Woche zu spielen. Denn zu diesen langen Konzertabenden mit mehreren Bands reisen immer besonders viele auswärtige Gäste an.“

Neben dem Musikprogramm im Zelt ist natürlich auch dieses Jahr der Biergarten mit diversen gastronomischen Angeboten täglich geöffnet, dazu gibt es ein Kinder- und Seniorenprogramm. Finanziert werden sowohl Veranstaltungen als auch Rahmenprogramm weitgehend über Sponsoren.