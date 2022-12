Honberg-Sommer mit Acts für Juli 2023

Fast fünf Monate nach dem letzten Festival-Konzert auf dem Honberg im Juli 2022 haben die veranstaltenden Tuttlinger Hallen jetzt die ersten Acts für ihr Festival Honberg-Sommer im nächsten Jahr veröffentlicht.

Vom Freitag, 7. Juli, bis Samstag, 23. Juli, sind 16 Abendveranstaltungen in der traumhaften Kulisse der Ruine der alten Festungsanlage auf dem Honberg geplant. Vier davon stehen jetzt fest: Dabei spannt sich der Bogen weit, von den Mittelalterrockern Subway To Sally über eine A Cappella Nacht oder den italienischen Cantautore Pippo Pollina bis zum Hardrock-Export Nr. 1 der Schweiz, Gotthard.

Zum 27. Mal findet der Honberg-Sommer im kommenden Jahr statt – „und selten war die Programmgestaltung schwieriger“, weiß Berthold Honeker vom Festivalteam.

Das liege weniger an der Vielzahl konkurrierender Festivals als an den allgemein im Veranstaltungssektor galoppierenden Preisen – und an der Schwäche des Euros. „Das spüren wir enorm, wenn wir internationale Künstler und Bands aus England oder den USA anfragen“, so Honeker.

Nichtsdestotrotz stehen die ersten Protagonisten mittlerweile fest: Am ersten Festivalsamstag (8. Juli) rockt die „schwarze Szene“ im Honbergzelt. Auf der Bühne stehen mit den Potsdamern Subway To Sally und Koenix aus der Schweiz zwei Bands, die der Mittelalterrockszene zuzuordnen sind und die ihre harte Rock- und Metalmusik mit Instrumenten wie Dudelsack, Drehleier, Laute, Schalmei, Geige oder Flöte anreichern. Dabei zählen Subway To Sally seit drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands überhaupt und Koenix werden als vielversprechender neuer Name der Szene gehandelt. Wie die Mittelalter-Rocknacht zählt auch die A Cappella Nacht fest zum LineUp des Honberg-Sommers.

Der 9. Juli beschert einen Abend mit zwei hochklassigen Acts: bei der „Nacht der Stimmen 2023” stehen das Hamburger Damen-Quartett Les Brünettes und Viva Voce aus Ansbach auf der Bühne. Das verspricht große Stimmen „unplugged“ und ohne Instrumente. Ein Künstler mit besonderem Bezug zu Tuttlingen ist der italienische Sänger, Musiker und Liedermacher Pippo Pollina: Er spielt am 12. Juli im Rahmen seiner „Canzoni segrete“-Tour mit seiner Band, dem Palermo Acoustic Quintet, unterm Sternenhimmel im Festivalzelt. Der Wahlschweizer schaffte es von den Anfängen als Straßenmusiker zu gefeierten Auftritten in der Arena di Verona oder im ausverkauften Hallenstadion in Zürich und zur Zusammenarbeit mit unzähligen internationalen Künstlern wie z.B. Georges Moustaki, Konstantin Wecker oder Rebekka Bakken. In Tuttlingen spielte er seit 1993 weit mehr als ein Dutzend Mal auf den verschiedensten Bühnen – solo, mit Band oder zusammen mit anderen Künstlern.

Und auch der letzte Act 2023 fürs kommende Jahr steht schon fest: Einen krachenden Festival-Kehraus erlebt der Honberg-Sommer am 22. Juli mit Gotthard. Die Musiker um Sänger Nic Mader und Gitarrist Leo Leoni sind in Sachen Swiss Rock eine Institiution: Vor 30 Jahren im Tessin gestartet, kann man den Multiplatin-Rockern aus der Schweiz längst Weltklasse attestieren – dafür sprechen 16 Nr.1-Alben und globale Awards und Auszeichnungen. Mit der 31-jährigen Sängerin und Musikerin Seraina Telli, ebenfalls aus der Alpenrepublik, haben sie zudem einen spannenden Special Guest dabei.

Seit 1995 begeistert das Festival in der malerischen Kulisse der Festungsruine Honberg hoch über Tuttlingen Einheimische wie auswärtige Gäste. Der Honberg gilt vielen als eine der stimmungsvollsten Festivallocations im Südwesten. Mit Stolz verweisen die Festivalmacher auf eine illustre Gästeliste mit Weltstars und national wie international erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern.

Und beim Honberg-Sommer konnten die Fans Acts wie Mark Forster, Andreas Bourani, The Boss Hoos oder Johannes Oerding noch in Clubatmosphäre erleben. Zusätzliche Anziehungspunkte und Festivalvergnügen ohne Eintrittskarte bieten die Gratis-Sonntags-Frühschoppen, Auftritte regionaler Bands auf der Open Air Bühne, das kostenlose Kinderprogramm, eine ausgesuchte Festivalgastronomie und der vielleicht schönste Biergarten im Südwesten mit Festivallaune bis spät in die Nacht. Möglich machen das nicht zuletzt erkleckliche Sponsoringmittel aus der heimischen Wirtschaft.

Tickets gibt es bei der Ticketbox in Tuttlingen in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), online unter www.honbergsommer.de, per Telefon unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Sie kosten 39,40 Euro (Subway To Sally, Stehplatz), 29,50 Euro (A Cappella Nacht, Sitzplatz), 41,50 Euro (Pippo Pollina, Sitzplatz) und 40,50 Euro (Gotthard, Stehplatz, jeweils inklusive VVK-Gebühr und Busshuttle).