Honberg-Sommer: Anfänge des Festivals vor 20 Jahren

Das Festival Honberg-Sommer feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Redakteur David Zapp sprach anlässlich des beginnenden Honberg-Sommers 2014 mit Michael Baur, Geschäftsführer Tuttlinger Hallen, sowie Berthold Honeker, künstlerischer Leiter des Festivals, über die Anfänge des „HoSo“ und über das kleine Jubiläumsprogramm.

20 Jahre Honberg-Sommer: Wird das in irgendeiner Art und Weise besonders gefeiert?

Michael Baur: Da 20 Jahre kein runder Geburtstag ist, wird das ohne großes Aufhebens gefeiert. Mit unserem Partner der Hirsch-Brauerei haben wir zusammen eine Überraschung vorbereitet. Es gibt dieses Jahrgangsbier. Das verschenken wir an unsere Stammkundschaft, die schon jahrelang den Festivalpass kaufen. Wir haben ein Sonder-T-Shirts aufgelegt mit 20 Jahre Honberg-Sommer Gipfelstürmer drauf. Aber ansonsten fahren wir das ganz klein.

Es gibt also keine Überraschung...

Michael Baur: Wir haben ein Jubiläums-Varieté. Das Programm ist zumindest an einem Abend auf das Jubiläum ausgerichtet, weil das Varieté-Programm am 22. Juli wirklich einmalig für Tuttlingen ist und es das so nur einmal gibt. Das ist dann ein Geburtstags-Varieté, zumal der Varieté-Abend eine Spezialität im Rahmen des Festival-Programms ist, die sonst nicht in jedem Programm zu finden ist. Wir hatten uns gesagt, nehmen wir den Abend und machen etwas ganze Besonderes.

Berthold Honeker: Ja, gut. Aber beim A-Capella-Abend haben wir uns dieses Jahr auch etwas mehr geleistet als sonst. Und Subway to Sally haben wir solange bekniet, bis sie für ein Honorar spielen, das für uns kompatibel war, weil sie im ersten Jahr auch schon dabei waren und wir sie deswegen auch haben wollten.

Bei Subway to Sally ist es gelungen, eine Band zu holen, die dieses Jahr unbedingt dabei sein sollte. Bei wem ist es auch noch gelungen?

Michael Baur: Texas - da bemühen wir uns schon seit einigen Jahren. Das hat jetzt dieses Jahr geklappt. Subway to Sally, da hatten wir uns vorgenommen, dass mindestens eine Formation dabei ist, die heute noch angesagt ist, obwohl sie schon vor 20 Jahren dabei waren. Giora Feidman oder The Walkabouts wären eine Alternative gewesen. Bei Subway to Sally hat es geklappt.

Ein Wort zum Zelt. Es ist nun dieses Jahr doch wieder das alte Zelt, oder?

Michael Baur: Es ist wieder das alte Zelt. Das neue Zelt gibt es im Kopf. Berthold Honeker: Es gibt auch schon Zeichnungen. Michael Baur: Das neue Zelt ist noch nicht beschlossen, das Geld dafür ist noch nicht da. Es gibt nur eine Absichtserklärung unseres zuständigen Betriebsausschusses, dass wir nächstes Jahr mit neuem Zelt an den Start gehen. Und es ist die Grundsatzentscheidung gefallen, und die ist ganz wichtig, dass das Zelt auf die Fläche passen muss, auf der das jetzige ist.

Das heißt, das neue Zelt wird nicht größer?

Michael Baur: Das Zelt wird trotzdem ein bisschen größer. Es wird optisch ganz anders wirken, weil wir mit dem Zelt in die Höhe gehen. Jetzt können wir die Besucher nicht stapeln. Wir können mit der Bühne ein Stück rücken und kriegen somit eine etwas vergrößerte Kapazität. Aber: Wir haben uns dazu entschieden, den Honberg-Sommer nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. Es gab Überlegungen für ein 2500-Mann-Zelt zu bestellen, aber der ganze Berg und die Logistik innerhalb der Burgmauern ist endlich und wir hätten die überfrachtet. Drum haben wir gesagt, dass wir ein kleines, feines Festival bleiben, das weiter von dieser einmaligen Atmosphäre an dieser Location mit ganz viel Grün lebt. Das ist unser größtes Pfund. Wenn wir das Zelt genau in dieser Größe belassen, müssen wir da oben keinen einzigen Baum fällen.

20 Jahre Honberg-Sommer. Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr mal zurückblickt?

Michael Baur: Wir fangen vor 21 Jahren an, als im Rathaus eine Besprechung stattfand. Berthold Honeker war da ganz neu dabei. Da ging es um das viel zitierte Veranstaltungs-Sommerloch ging. da gab’s noch kein run & fun und kein Southside-Festival, da gab’s vieles noch nicht. Wolfgang Holz vom Gränzboten beklagte jedes Jahr Anfang Juli das kulturelle Sommerloch. Berthold Honeker: Und das nicht zu Unrecht.

Michael Baur: Da hat man dann die Köpfe zusammengesteckt, OB Heinz-Jürgen Koloczek und Albrecht Werwigk, der das Kulturamt leitete. Da es ja Vorläufer gab, die den Honberg belebt haben, nämlich der Rittergarten-Verein mit seinem HonZert und anderen Dingen, die da waren. Und die Vereinsfeste, die eine ganz große Tradition hatten, die aber immer mehr eingeschlafen waren und immer weniger Vereine dabei hatten. Zum Schluss war nur noch das Blasorchester übrig. Da haben wir uns gesagt: Mensch, warum nicht diese Naturkulisse dort oben nutzen und etwas machen. Das war vor 21 Jahren.

Vor 20 Jahren erinnere ich mich ziemlich genau, als Berthold Honeker mit dem fertigen Programm ins Bürgermeisteramt kam, wo ich seinerzeit noch saß und fragte, ob wir uns mal die Eintrittspreise angucken könnten. Dann haben wir uns die Liste angeschaut. Da kosteten die Eintrittskarten 21 D-Mark. Da haben wir überlegt: „Können wir das nicht unter 20 D-Mark drücken, das sieht sonst blöd aus.“ Und da hatten wir wirklich ein Programm, dass am Schluss keinen Act über 20 D-Mark als Eintrittspreis hatte. Das Festival war natürlich ganz was Anderes. Es gab bezahlte Frühschoppen. da gab’s Riesenaufstand, weil die Tuttlinger gesagt haben, da zahlen wir bei einem Frühschoppen doch nix. Berthold Honeker: Das war erst im zweiten Jahr. Vorher hatten wir den Biergarten noch nicht abgetrennt gehabt.

Welche Erinnerungen hat Berthold Honeker an die Anfänge des Honberg-Sommers?

Berthold Honeker: Natürlich war das im Vergleich zu heute alles furchtbar Behelfsmäßig. Wir hatten keine Wasserleitung. Wir hatten keine Abwasserleitung. Und wir hatten eine einzige richtige Stromleitung. Das war sehr überschaubar von der Infrastruktur. Also, was da an Scheißbrühe entstand, wurde in dem Tank gesammelt unterhalb des Toilettenwagens und musste vom Bauhof abgesaugt und entsorgt werden. da haben wir alle noch ganz kleine Brötchen gebacken. Auf der anderen Seite war es ideal als Testlauf, wo man gesehen hat: Wo fehlt’s? Was müssen wir anders machen? Was können wir anders machen? So war das eigentlich sehr geschickt und hat großen Spaß gemacht. Auch das Catering war sensationell: Es gab Honburger und Ritterfladen. Da können wir beide uns noch gut daran erinnern (lachen). Beides voll biologisch, aber vollkommen ungenießbar.

Michael Baur: Und die Schlangen an den Gastro-Häuschen waren damals länger als sie es heute bei Vollbefüllung sind.

Was waren die Höhepunkte vor 20 Jahren?

Michael Baur: Für mich The Walkabouts aus Seattle. Es war aber auch ein ganz doller, wenngleich auch schwieriger Abend. Von Giora Feidmann zusammen mit Studenten der Musikhochschule Trossingen. ein ganz spezielles Programm und diese zwei Framboise Frivole, ein Musikkabarett-Duo, das war auch Klasse.

Ein Wort zum diesjährigen Programm...

Michael Baur: Ich finde es ausgewogen und erfüllt die Erwartungen des Publikums. Das sehen wir an den Verkaufszahlen. Hält für uns wieder negative wie positive Überraschungen bereit. Aber das war in jedem Jahr so. Weil wir immer auch Künstler verpflichten, wo das Zelt ruckzuck voll ist. Und dann wieder solche, wo du sagst: „Huch, das hätten wir nicht gedacht, dass es da so voll wird.“ Nimm zum Beispiel Texas. Wir waren uns bei der Buchung absolut einig, dass das erste Konzert ist, das ausverkauft ist. Wir haben jetzt die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass jeder die Band kennt, aber den Bandnamen Texas und das, was sie singen, überhaupt nicht zusammenbringen. das ist unglaublich schade, dass bei so einem Act unter 1000 Leute da sein werden. Ist uns über die Jahre aber auch schon passiert.

Berthold Honeker: Manchmal weiß man nicht wie die Leute ticken. Pippo Polilna beispielsweise, der überrascht uns jedes Jahr mit einer Steigerung. Jetzt sind wir gespannt, schafft er 20, 30 oder 100? Da sieht man, dass es Sinn macht, den regelmäßig spielen zu lassen. Die Leute honorieren, dass er wiederkommt. Und Pippo Pollina belohnt seine Fans immer wieder dadurch, dass er jedes Jahr ein neues Projekt vorsetzt.