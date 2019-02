Honberg-Sommer: Alvaro Soler kommt am 9. Juli

Der 25. Honberg-Sommer vom 5. bis 21. Juli wartet mit einem weiteren hochkarätigen Gast auf: mit Alvaro Soler kommt am 9. Juli ein international erfolgreicher Star, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Tickets für seinen Auftritt gibt es ab Freitag, 8. Februar.

Außerdem neu im Verkauf: Am 15. Juli bringt das Honberg-Sommer-Varieté die Absolventen der staatlichen Schule für Artistik in Berlin mit der neuen Showproduktion „Spin“ unter die Zeltkuppel. Damit ist nur noch ein Abendtermin offen, und auch für den 16. Juli stehen die Programmmacher bei den Tuttlinger Hallen kurz vor einem Abschluss.

Bislang wurden fast 10 000 Tickets verkauft. Fünf Events (Namika, Matthias Reim, Pollina/Schmidbauer/Kälberer, die A Cappella Nacht und Willy Astors Abendtermin) sind bereits ausverkauft.

Dass Alvaro Soler im Sommer in Tuttlingen spielt, ist „ein Riesending“, freuen sich Michael Baur und Berthold Honeker von den Tuttlinger Hallen über ihren Coup. Beim Blick auf die Herbsttermine des Deutsch-Spaniers weiß man, warum: Die fünf Shows seiner „Mar De Colores European Tour 2019” finden in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und in Oberhausen statt, also in einigen der größten Hallen des Landes. Kein Wunder, denn schon das Debütalbum „Eterno Agosto“ des Spaniers sowie seine Hits „Sofia“, „El Mismo Sol“ und „Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song)“ räumten weltweit über 30 Gold-, Platin- und Diamant-Awards ab. Soler wurde für drei „Latin American Music Awards“ nominiert, seine Songs wurden allein bei Spotify knapp 390 Millionen Mal gestreamt und seinen YouTube-Kanal verfolgen täglich mehr als 1,7 Millionen Fans. „Das sind unglaubliche Zahlen“, sagt Baur. Auch die erste Single vom neuen Album, „La Cintura“, brachte Soler weltweiten Erfolg.

Alvaro hat eine spanische Mutter und einen deutschen Vater. Sieben Jahre lebte er in Tokio, bevor er nach Barcelona zurückkehrt, um Industriedesign zu studieren. 2015 zog er nach Berlin und nahm sein Solo-Debüt auf, das in Deutschland aus dem Stand in die Top 5 einsteigt, in Polen, der Schweiz und Italien Platz 1 knackt und sich auch im Rest von Europa Top-Chartplatzierungen sichert. Seine Single „Sofia“ geht in 17 Ländern auf Platz 1 und erreicht in 30 Ländern weltweit die Top 5.

Dass Selbstironie und Hitqualitäten bestens zusammenpassen, beweist Alvaro mit „La Cintura“, der ersten Single aus seinem im September erschienenen zweiten Album „Mar de Colores“. Demnächst können ihn Fans auch in der 6. Staffel der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ erleben.