Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Nendingen betreut 155 Hektar Privatwald und hat 139 Mitglieder. Insgesamt wurden 2018 rund 317 Festmeter Holz vermarktet. Im laufenden Geschäftsjahr sind 400 Festmeter geplant, voraussichtlich nur Käferholz, hieß es bei der Mitgliederversammlung.

In seiner Prognose nannte der FBG-Geschäftsführer Dietmar Zahner den Zustand der Wälder durch den Borkenkäferbefall (Buchdrucker und Kupferstecher) besorgniserregend. Auf dem Heuberg kamen aufgrund der Höhenlage Mitte Januar noch riesige Schäden durch Schneebruch dazu. So seien große Mengen an Schadholz angefallen. Das führte zu einem großen Überangebot an Holz, das sich nun auf die Marktsituation auswirke.

„Die Holzpreise sind im freien Fall“, so auch Förster Berthold Welte von der städtischen Forstverwaltung, der mit einem Situationsbericht über die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt informierte. In diesem Zusammenhang stellte er das aktuelle Borkenkäfer-Management der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg vor. Die Handlungsempfehlungen umfassen Hinweise auf intensive Kontrollen und Sanierung bruttauglicher und käferbefallenen Bäume. Von April bis Ende September sollen die Waldbesitzer möglichst wöchentlich ihre Bestände kontrollieren. Bei befallenen und bruttauglichen Bäumen soll auch ein rascher Einschlag erfolgen.

Die Regularien gingen zügig über die Bühne. Geschäftsführer Dietmar Zahner gab einen Rückblick zum Geschehen und über die Finanzen. Die Kassenprüfer Petra Vollmer und Berthold Welte bescheinigten eine anstandslose Kassenführung. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig entsprochen.

FBG-Geschäftsführer Dietmar Zahner schlug vor, möglichst bald eine Waldbegehung auf dem Heuberg durchzuführen, um dort Erfahrungen über die Aufarbeitung von Schneebruchholz durch den Vollernter zu sammeln. Diese findet nun am Freitag, 3. Mai, statt. Insgesamt gilt es, äußerst wachsam zu sein, denn bei einem weiteren trockenen Jahr drohen riesige Schäden durch Borkenkäferbefall. Da sich im Jahr 2018 aufgrund der warmen Witterung drei Käfergenerationen entwickeln konnten; normalerweise entwickeln sich nur zwei.

Abschließend folgte eine Lichtbilder-Schau über die Schneebruchschäden in den Wäldern auf dem Heuberg. Dabei wurden auch die Maßnahmen der Aufarbeitungsstrategie gezeigt.