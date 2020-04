Holzherz als Dank an die Klinik

Familie Fischer aus Tuttlingen hat dem Klinikum Landkreis Tuttlingen ein selbstgebasteltes Holzherz mit der Aufschrift „1000Dank #Coronahelfer“ überreicht. „Als Dank für ihren täglichen Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus haben meine vierjährige Tochter und ich ein Dankeschön gebastelt", sagte Kay Fischer bei der Übergabe vor dem Klinikeingang. Ihm und seiner Tochter Tilda habe das Basteln große Freude bereitet, schließlich war es eine willkommene Abwechslung zu Homeoffice und Kita-Schließung. Olga Gibert, stellvertretende Pflegedienstleitung am Klinikum Landkreis Tuttlingen, nahm das Herz im Namen aller Mitarbeiter in Empfang. Prominent in der Eingangshalle des Klinikums Tuttlingen platziert, soll es etwas Licht und Bestärkung in die derzeitigen Herausforderungen bringen. Foto: pm