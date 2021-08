Holzfäller zeigen Kindern in Durchhausen, wie Forstwirte den Wald pflegen

Naturnahes Erleben - dafür steht seit Jahren der Beitrag zum Durchhauser Ferienprogramm der Holzfäller-Truppe. Die Aktion richtet sich nicht nur an Kinder, alle Interessierten sind eingeladen. Wie es sich für Holzfäller gehört, stand der Wald im Mittelpunkt. Die Holzfäller zeigten, wie Forstwirte den Wald pflegen - vom kleinen Sämling bis zur Baumfällung. Viele Kinder und Erwachsene fuhren auf einem offenen Fahrzeug mit Ottmar Baier ins Lange Holz, so heißt ein Waldgebiet auf Durchhauser Germarkung. Dies allein war schon für manches Kind ein Erlebnis. Nach einer interessanten Einführung mit Erläuterungen zur Schutzkleidung und Geräten der Holzfäller durch Markus Merz sollten zwei mächtige Weißtannen gefällt werden. Alle Kinder waren eingeladen, zu markieren, wo die Baumwipfel aufschlagen würden. Gekonnt, mit einer großen Motorsäge, gingen Georg Walter und Andreas Baier dann ans Werk. Ein Baum nach dem anderen fiel punktgenau in die vorbestimmte Richtung. Richtig geschätzt hatte Mero, er nahm stolz seinen „süßen“ Gewinn entgegen. Revierförster Nico Poier stellte sich Fragen. In „Ottis“ Halle wartete ein zünftiges „Holzmächer-Vesper“.