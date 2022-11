Holzanbau in Tuttlingen in Flammen

Kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch hat es in der westlichen Innenstadt Tuttlingens gebrannt. Der Holzanbau eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße hatte laut Feuerwehr Feuer gefangen. Anwohner konnten gemeinsam mit der Feuerwehr den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Anwohner versuchten, Feuer zu löschen

Die Feuerwehr wurde laut Pressesprecher Andreas Hand gegen 23.50 Uhr alarmiert. Als sie an das Haus kam, habe der Anbau in Vollbrand gestanden. Anwohner versuchten, den Brand mit Wasser aus Gartenschläuchen zu löschen. „Da der Holzanbau direkt an das Wohngebäude angrenzt, bestand die Gefahr eines Übergriffs auf das Gebäude“, sagt Hand.

Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, nach einer Viertelstunde sei das Feuer im Wesentlichen gelöscht gewesen. Weitere zwei Stunden später seien auch keine Glutnester mehr übrig gewesen, so Hand.

Als die Feuerwehr anrückte, stand der Anbau in Flammen. Anwohner hatten schon mit Gartenschläuchen versucht, das Feuer unter Kontrolle zu halten. (Foto: Feuerwehr/Hand)

Die Feuerwehr war mit 30 Leuten vor Ort, zudem ein Großaufgebot an Rettungskräften von DRK und Polizei. Über die Ursache des Brands und die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.