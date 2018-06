Holderstöckle feiert 25-Jähriges

25 Jahre ist es her, dass in der Grundschule im Holderstöckle am Fuße des Honbergs die erste Unterrichtsstunde gehalten worden ist. Anlässlich des Jubiläums hat die jüngste Schule Tuttlingens nun ein kleines Fest gefeiert.

Am Bau einer weiteren Grundschule führte in Tuttlingen vor über 25 Jahren kein Weg vorbei. In den Gebieten rund um den Honbergrücken, die einst aus grünen Wiesen und Feldern bestanden, entwickelten sich nach und nach neue Wohnviertel. Allen voran das Wohngebiet Lohmehlen, das Stück für Stück bis hinauf an den Waldrand wuchs. Aber auch auf der anderen Seite der Bodenseestraße entstanden im Laufe der Zeit neue Quartiere – ebenso wie im Gebiet Mattsteig.

Aus allen Nähten geplatzt

Mit der Vergrößerung der Stadt stieg automatisch auch die Zahl der Kinder. „Die Karlschule und die Schrotenschule platzen damals aus allen Nähten“, erzählt die ehemalige Konrektorin der Holderstöckleschule, Gisela Rothfuss, die in dieser Zeit noch als Lehrerin an der Schrotenschule arbeitete. Schließlich kam die Stadt Tuttlingen nicht umhin, eine fünfte Grundschule für die Kernstadt zu bauen. Architekt war Günther Hermann, der eine Schule baute, deren Architektur und Funktionalität auch beim 25-jährigen Bestehen noch hoch gelobt wurde. Eine Schule, bei der „einem das Herz aufgehe“, wenn man sich ihr nähere, wie Rektorin Helgrid Kager-Kunze bei ihrer Festansprache gestand. Schön gelegen, der Schulhof auf der Sonnenseite, alle Klassenzimmer auf der Schattenseite, dazu eine große Turnhalle und viel Platz herum: Schöner gehe es kaum, so die Rektorin. „Eine Vorzeigeschule“, wie auch Oberbürgermeister Michael Beck bilanzierte.

Im ersten Jahr trug die Schule noch den Titel „Honbergschule“. Doch dieser habe den Eltern und Lehrern nicht gefallen, wie Beck erzählte – und so wurde der Name nach einem Jahr abgeändert. Überhaupt das erste Jahr: Dieses sei noch etwa chaotisch gewesen, wissen Ex-Konrektorin Rothfuss und Willy Lange, der bis zum Jahr 2010 Schulleiter war. Der Bau wurde nicht rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig – und so mussten die Kinder weiterhin in der Schroten- und Karlschule unterrichtet werden, bis es endlich soweit war.

Von der ersten Stunde an mit dabei ist Lehrerin Christa Lipowsky. Auch die langjährige Schulsekretärin Rita Leutkart hielt der Schule bis zum vergangenen Jahr von Beginn an die Treue. Und einen Lehrer gibt es gar, der im ersten Schuljahr der Holderstöckleschule 1993/94 als Erstklässler in die Klasse von Gisela Rothfuss ging: NamHa Nguyen, der seit dem vergangenen Jahr mit zum Lehrerkollegium gehört.

Apropos Lehrer: Nachdem die Schule im vergangenen Schuljahr etliche Engpässe in puncto Lehrerversorgung hatte meistern müssen, sieht es derzeit vergleichsweise gut aus. Lediglich die Stelle des Konrektors ist nach wie vor unbesetzt. „Frau Kager-Kunze, Sie sind alles“, sagte Beck, der ansprach, dass die Rektorin sowohl das Amt der Konrektorin als auch der Klassenlehrerin ausübe.

Und Schulamtsdirektor Uwe Preiß stellte in seiner Ansprache fest, dass die Schule sich immer wieder den jeweils aktuellen Bedürfnisse angepasst habe: „Eine Schule darf nicht in Ruhe älter werden.“