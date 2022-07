Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

15 000 Euro Sachschaden: Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuttlingen und VS-Schwenningen sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer war laut der Polizei Mittwochabend von Tuttlingen kommend in Richtung Eßlingen unterwegs und musste aufgrund von stockendem Verkehr seinen Wagen abbremsen.

Ein 26 Jahre alter Mann fuhr mit einem Hyundai hinter dem Mercedes in dieselbe Richtung. Der Hyundai-Fahrer erkannte das Abbremsen des Mercedes zu spät und krachte in dessen Heck. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand ein Blechschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am Hyundai entstanden Schaden auf rund 6.000 Euro und am Mercedes auf eine Höhe von ungefähr 9.000 Euro.