Hohe Energiekosten: Tuttlinger Krematorium schränkt Betrieb ein

1200 Grad heiß wird der Ofen im Tuttlinger Krematorium, bis zu eineinhalb Stunden dauert eine Einäscherung, je nach Sarg, Größe und Gewicht eines Verstorbenen. Das verschlingt jede Menge Energie und schlägt sich aufgrund der hohen Gaspreise momentan deutlich in den Kosten nieder: Laut Stadtverwaltung sind die Energiekosten im Krematorium um 30 Prozent gestiegen.

Wer das bezahlt? Weil die Friedhofsverwaltung an die Gebührensatzung gebunden sei, könne sie die Kosten so kurzfristig nicht an die Kunden weitergeben, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Anfang 2023 werden die Gebühren jedoch angepasst, dann wird es voraussichtlich teurer.

Nur noch vier statt fünf Betriebstage

Um Energie zu sparen, wird im Tuttlinger Krematorium allerdings nur noch an vier statt an fünf Wochentagen eingeäschert. „Dadurch spart man sich das Aufheizen auf die Betriebstemperatur für die Einäscherungen“, so Specht. Das Krematorium hatte bis vor einigen Jahren noch einen Ofen, der mit Strom betrieben wurde. Rückblickend ironisch: Aus Energiespargründen wurde auf Gas umgestellt.

Im Moment ist das möglich, die Zahl der Feuer-Bestattungen ist etwas zurückgegangen. Gab es 2020 und 2021 knapp 1200 Einäscherungen im Jahr, geht die Tendenz 2022 zu etwa 950. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Nachfrage sinkt. „Die leicht geringere Anzahl der Kremationen liegt aber auch daran, dass in der näheren Umgebung ein weiteres Krematorium in Betrieb gegangen und sich etabliert hat“, so Specht.

Der traurige Rekord in der Pandemie hat sich übrigens nicht wiederholt: Im Dezember 2020 waren die Kremationszahlen extrem hoch, die Mitarbeiter mussten Sonderschichten an Feiertagen und Wochenenden schieben.

Systemrelevante Einrichtungen

Dass aufgrund von Gasmangel gar keine Leichen verbrannt werden könnten, davon geht die Stadtverwaltung indes nicht aus. Die Krematorien in Deutschland gelten als systemrelevant und werden daher bevorzugt mit Gas beliefert.

Und was, wenn doch? Die Angehörigen müssten auf Erdbestattungen umschwenken, sagt Specht. Die Kommunen müssten dabei auf die Bestattungspflicht der zuständigen Verwaltungsbehörden verweisen, die besagt, dass der Sterbeort eines Menschen auch bestattungspflichtig ist.