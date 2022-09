Höfe aus dem Landkreis Tuttlingen für biologische Vielfalt ausgezeichnet

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat sechs „Höfe für biologische Vielfalt“ aus den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar ausgezeichnet. Die Preise des diesjährigen Wettbewerbs gehen an die Betriebe von Uwe Riesle in Hausen ob Verena (Kreis Tuttlingen, 3000 Euro), Hans-Peter Meß in Blumberg-Aselfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis, 2000 Euro) und David und Helmut Müller in Allensbach (Konstanz, 2000 Euro). Mit jeweils 1000 Euro dotierte Sonderpreise erhielten Hans-Jörg Fischer aus Öhningen (Kreis Konstanz), Franz Stehle vom Jägerhof aus Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) sowie Familie Schellenbaum aus Irndorf (Kreis Tuttlingen), teilt das Regierungspräsidium mit.

„Diese Betriebe zeigen vorbildlich, dass es gelingen kann, biologische Vielfalt zu fördern und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bei der Preisverleihung in der Stadthalle Bräunlingen. In den diesjährigen Wettbewerbs-Landkreisen sei der Anteil von Grünland, insbesondere extensivem Grünland, an der landwirtschaftlichen Nutzfläche, sehr hoch. „Die Preisträgerinnen und Preisträger beweisen auf unterschiedliche Weise, dass sich auch diese artenreichen Mähwiesen und Weiden erfolgreich bewirtschaften lassen“, lobte Schäfer das Engagement der Gewinner.

Nachdem der Wettbewerb „Höfe für Biologische Vielfalt“ 2020 und 2021 erfolgreich in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut (25 Teilnehmer) beziehungsweise Emmendingen, Ortenau und Rottweil (27 Teilnehmer) durchgeführt wurde, hatte das Regierungspräsidium den Wettbewerb dieses Jahr für die Kreise Konstanz, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar ausgeschrieben. Insgesamt 24 landwirtschaftliche Betriebe reichten ihre Bewerbungen ein.

Die Umwelt- und Landwirtschaftsabteilungen im Regierungspräsidium kooperieren in diesem Projekt mit den Landkreisen und den Landschaftserhaltungsverbänden, dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, dem Badischen Weinbauverband, dem Bund Badische Landjugend, dem Kreisbauernverband Tuttlingen, dem Landesverband Erwerbsobstbau, dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, dem Naturpark Südschwarzwald, dem Naturpark Obere Donau sowie Naturschutzzentrum Obere Donau, der Biomusterregion Bodensee, dem Landesnaturschutzverband, dem Schwarzwaldverein, dem Schwäbischen Albverein und dem Landesverband Badischer Imker.