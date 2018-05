Hockeyteams des TC RW bleiben ohne Niederlage

Die B-Jugend-Hockeyspieler (Jg 2002/03) des TC RW Tuttlingen haben sich in der Gruppe A der Verbandsliga vom SSV Ulm 1:1 getrennt.

Vor heimischem Publikum gingen die Tuttlinger zwar in der ersten Hälfte früh in Führung, allerdings kamen die Gäste ebenfalls noch vor dem Seitenwechsel zum verdienten Ausgleich. In der restlichen Spielzeit hatten beide Teams durchaus Chancen auf den Siegtreffer, der aber auf keiner Seite fiel. Ulm verteidigte durch das Remis auf Grund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung vor den punktgleichen Tuttlingern.

Die Tuttlinger Knaben B (2006/2007) haben beim ersten Spieltag der Kleinfeldrunde beim TSV Riederich ungefährdete drei Punkte gegen den AC Weinheim erspielt. Der 3:0-Sieg war verdient.

Auch die Knaben A (2004/2005) des TC Rot-Weiß treten in dieser Feldsaison in der Kleinfeldrunde an. Sie deklassierten beim ersten Spieltag der Gruppe Süd in Konstanz ihre Gegner. Nach dem 17:0 gegen den HC markdorf gab es ein 7:1 gegen den Gastgeber. Die Jungs von der Donau werden unterstützt von Sofia Hammerl, die ihre männlichen Mannschaftskameraden verstärkt. Gemeinsam mit den Trainern und Eltern freute sich das Team über ihre deutlichen Erfolge.