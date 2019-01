Hockey-Teams des TC RW Tuttlingen auf Endrunden-Kurs

Die Hockeymannschaften des TC RW Tuttlingen sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Mehrere Mannschaften liegen auf Endrunden-Kurs.

Die erste Mannschaft der männlichen Jugend B (2002/03) erkämpfte sich in der Oberliga bei Gastgeber Bietigheim sieben Punkte aus drei Partien und damit die sichere Endrunden-Teilnahme. Die Partien gegen die SV Böblingen (4:3) und den Tabellenführer VfB Stuttgart (3:3) waren kräftezehrend und mitunter von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. In der letzten Begegnung zeigte Tuttlingen gegen den Gastgeber schöne Spielzüge und belohnte sich mit einem 9:3-Sieg. Mit dem aktuell zweiten Tabellenplatz ist ein Spieltag vor Abschluss der Hauptrunde die Voraussetzung für die Teilnahme an der Endrunde gegeben.

Die ebenfalls in der Oberliga startenden Knaben A (2004/05) hatten mit vier Spielen bei Gastgeber Heidelberg ein Mammutprogramm zu absolvieren. Mit zwei Niederlagen gegen den Mannheimer HC III (0:2) und die TSG Heidelberg (2:3), einem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart (2:2) und einem Sieg gegen den TSV Mannheim II (2:0) war die Ausbeute nicht wie erwartet. Den aktuell sechsten Tabellenplatz gilt es beim letzten Spieltag der Hauptrunde zu verteidigen, um noch Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde zu haben.

Die jüngeren Knaben B (2006/07) starteten von Tabellenplatz zwei der Verbandsliga zum letzten Hauptrundenspieltag vor heimischem Publikum. Mit drei souveränen Siegen ohne Gegentor übernahmen die Tuttlinger die Tabellenführung und sicherten sich die Endrunden-Teilnahme. Im Einzelnen endeten die Spiele 2:0 gegen Normannia Gmünd, 5:0 gegen HC Ludwigsburg III und 2:0 gegen Suebia Aalen II.

Die gleichaltrigen Mädchen (Verbandsliga) starteten in Vaihingen/Enz etwas verschlafen in den letzten Hauptrundenspieltag. Gegen den Heidenheimer SB und den Tabellenführer HC Ludwigsburg IV gab es jeweils eine Niederlage, dem aber ein 2:1-Sieg gegen den Stuttgarter HTC IV folgte. Die Tuttlingerinnen nehmen nun an der Platzierungsrunde um die Ränge 12 bis 15 teil.

Die Knaben C (2008/09) gewannen ihre Spiele gegen Gastgeber Reutlingen 3:0, gegen den HC Konstanz 2:0 und gegen den HC Markdorf 3:1. Außerdem gab es ein 0:0 gegen den HC Tübingen.