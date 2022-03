Hockey-Teams blicken auf gute Saison zurück

Die U14-Mädchen sicherten sich die Vizemeisterschaft der Verbandsliga in Mannheim. Als Tabellenerste der Gruppe A siegten die als SG Tuttlingen-Schwenningen startenden Mädchen souverän im Halbfinale gegen den HC Ludwigsburg III. Sie starteten konzentriert in die Partie und setzten sich ungefährdet 4:0 durch. Im Finale trafen die Rot-Weißen auf Mannheimer HC IV. Doch im Finale verschliefen die Mädchen den Start. Die Kurpfälzerinnen führten mit 2:0, ehe sich die Tuttlingerinnen – aus Schwenningen waren keine Spielerinnen im Kader – steigerten. Sie verkürzten noch vor der Pause auf 1:2, vergaben aber im zweiten Abschnitt ihre Chancen und unterlagen.

Die Tuttlinger Männer wiederholten ihren bis dato letzten Erfolg in der Halle. Sie steigen auf. Von sieben Partien gewannen sie fünf. Gegen den Tabellenersten vom Bietigheimer HTC II reichte es in einer der spannendsten Begegnungen zu einem 3:3. Nur gegen den Karlsruher TV III (1:5) gab es eine Niederlage. In der kommenden Saison spielen die SG-Männer in der 4. Verbandsliga.

Die U18-Jungen traten zu vier Spielen an. Mit einem Sieg und einem Remis hatten sie fünf Punkte auf dem Konto. Rang zwei in der Verbandsliga.

Die U16-Mädchen der SG lagen nach dem ersten Vorrundenspieltag noch auf Endrundenkurs, verspielten diese Perspektive aber. Schließlich ging es in die Platzierungsspielen um die Plätze fünf bis acht, doch mehr als Rang acht sprang nicht heraus unter zwölf Mannschaften.

Die U12-Mädchen kämpften ebenfalls in der Verbandsliga um Punkte. Das junge Team um die Mädchen vom TC Rot-Weiß und dem HV Schwenningen hat nur wenige erfahrene Spielerinnen. So war Rang sieben eine sehr gute Mittelfeldplatzierung, die alle stolz und zufrieden machte.

Als einzige Tuttlinger Mannschaft traten die U14-Jungen in der höherklassigen Oberliga an. Sie behaupteten sich gegen starke Gegner und standen nach den fünf Vorrundenspielen mit sieben Punkten und einem positiven Torverhältnis auf Rang vier. Im Kampf um die Platzierungen fünf bis acht unterlag die U14 gegen den TSV Mannheim II (1:2), siegte aber gegen den HC Heidelberg II. Das bedeutete eine gute Mittelfeldplatzierung.

Im organisierten Spielbetrieb (OSB) waren in dieser Saison drei Mannschaften dabei und traten an drei Spieltagen in den Altersklassen U8 und U10 an. Die rot-weißen U8-Mädchen bewiesen Nervenstärke und gingen oft als klare Siegerinnen vom Platz – meist ohne ein Gegentor kassiert zu haben. Auch am abschließenden Spieltag in Ludwigsburg gab es drei Siege.

Die U8-Jungen gaben ordentlich Gas. Mit Unterstützung zweier Mädchen sicherte sich Rot-Weiß über die Herbst- und Winterzeit viele Siege, auch manchmal gegen teilweise deutlich ältere Gegner, oder die Niederlagen gegen diese Gegner hielten sich in Grenzen. Die U10-Jungen schlossen alle Partien der drei Spieltage erfolgreich ab, entschieden die Begegnungen teilweise klar für sich. Die Mannschaft bewies, dass sie in den vergangenen Monaten sowohl spielerisch als auch taktisch viel hinzugelernt hatte. Rot-Weiß zeigte sich angriffs- und abwehrstark.