Hockey-Knaben C gewinnen in Merzhausen vier Spiele

Die Hockey-Mannschaften des TC RW Tuttlingen haben bei den Hallenspieltagen überzeugende Leistungen geboten. Am erfolgreichsten waren die Knaben C (Jahrgänge 2008/09). Rot-Weiß ließ in den vier Partien in Merzhausen nichts anbrennen. Die Begegnungen endeten im Einzelnen: 4:1 gegen FT Freiburg, 3:1 gegen HC Gernsbach, 3:1 gegen VfR Merzhausen und 2:0 gegen HC Villingen.

Im Kampf um Punkte zeigten die Knaben B (2006/07), dass sie mit zu den Favoriten der Verbandsliga zählen. Die Donaustädter sicherten sich in Esslingen sieben Punkte und sind aktuell Tabellenzweiter und damit auf Endrundenkurs.

Ziel für die gleichaltrigen Mädchen B, die ebenfalls in der Verbandsliga antreten, ist eine Platzierung im Tabellenmittelfeld. Das ist nach den sieben Punkten nach den ersten beiden Spieltagen möglich.

Die zweite Mannschaft der männlichen Jugend B (2002/2003) zeigte in der Verbandsliga zu Hause gutes Hockey. Die Rot-Weißen besiegten den AC Weinheim und den HC Villingen. Gegen den HC Konstanz gab es eine 2:3-Niederlage. Damit liegen die Tuttlinger augenblicklich auf dem dritten Platz.

Die jüngsten Mädchen D (2010 und jünger) sind diese Hallensaison nach längerer Pause wieder mit einem Team vertreten und präsentierten sich beim ersten Spieltag in Villingen gut. Einem Sieg gegen Gastgeber HC Villingen stand eine Niederlage gegen Merzhausen gegenüber. Die zwei Spiele gegen FT Freiburg endeten ausgeglichen.

Die jüngsten Rot-Weiß-Knaben zeigten zwar Fortschritte, mussten sich in Merzhausen in ihren drei Spielen jedoch geschlagen geben.