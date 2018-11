Hockey-Jugend erkämpft wichtige Punkte

An den ersten Spieltagen der neuen Hallensaison haben sich zwei Mannschaften des TC Rot-Weiß Tuttlingen wichtige Punkte geholt. Den Grundstein für eine erfolgreiche Hallensaison hatten beide Teams während eines internationalen Vorbereitungsturniers in Bad Kreuznach gelegt.

Die in der Oberliga spielenden Tuttlinger Knaben A (2004/05) zeigten in eigener Halle, dass sie sich nicht hinter den alteingesessenen baden-württembergischen Clubs verstecken brauchen. Gegen den HC Ludwigsburg II setzte sich Tuttlingen 2:1 durch. Gegen den HTC Stuttgarter Kickers II gab es durch einen 2:0-Erfolg drei weitere Punkte. Dagegen gab es gegen Ulm eine 0:2-Niederlage. Die Tore fielen jeweils nach Strafecken. Das Saisonziel ist die Teilnahmne an der Endrunde.

Die ebenfalls in der Oberliga spielende erste Mannschaft der Tuttlinger männlichen Jugend B (2002/03) präsentierte sich vor heimischem Publikum von ihrer starken Seite. Drei Punkte holte sich der Gastgeber beim 3:1 gegen den HC Esslingen. Die nächste Begegnung gegen den hoch favorisierten HTC Stuttgart II war geprägt von Schnelligkeit. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Do-naustädter mit zwei Toren die Partie und lagen bis kurz vor dem Abpfiff in Führung. Dann nutzten die raffinierten Gäste vom Neckar Sekunden vor Schluss ein Durcheinander im Tuttlinger Schusskreis zum 2:2-Ausgleich. Die letzte Partie gegen die vermeintlich schwächeren Stuttgarter vom HTC III gingen die Rot-Weißen unkonzentriert an und mussten vier Tore zum 0:4 hinnehmen. Doch nach einer Aufholjagd kamen die Gastgeber noch zu einem 4:4. Damit nimmt der TC Rot-Weiß den dritten Platz in der Gruppe B der Oberliga ein, der für das Erreichen der angestrebten Endrunde reichen würde.