Hockey-Herren des TC RW Tuttlingen peilen Aufstieg an

Die Tuttlinger Hockeymannschaften haben ihre ersten Hallenspiele beendet. Nach inzwischen über zehn Jahren Hockeysport in Tuttlingen, konnte der TC RW erstmals eine Herrenmannschaft für die Hallenrunde melden.

Diese Mannschaft setzt sich aus altersberechtigten Jugendlichen und auch einigen Vätern zusammen, die als ehemalige Aktive wieder dem Hockey-Sport nachgehen. Das Team hat sich als Ziel den Aufstieg von der untersten Verbandsliga VI zum Ziel gesetzt. Diesem Ziel sind die Rot-Weißen nach dem ersten Spieltag zu Hause durch ein 3:0 gegen den ETSV Offenburg II und einem 5:5 gegen den HC Lahr II näher gekommen. Die Tuttlinger Herren liegen damit aktuell auf dem zweiten Platz.

Die älteste Jugendmannschaft männliche Jugend A (2001/2002) spielt erstmals in der höchsten Baden-Württembergischen Regionalliga. Dort muss sie sich gegen Traditionsclubs behaupten, die jedes Jahr etliche Nationalspieler aufstellen. Das Saisonziel ist deshalb nicht hoch gesteckt. Umso erfreulicher war, dass die ersten beiden Spiele unentschieden gestaltet werden konnten. Die letzte Partie gegen den Mannheimer HC ging dann aber mehr als deutlich mit 0:18 verloren. Die meisten Gegentore kassierte Rot-Weiß in den letzten Minuten, als die Donaustädter stehend k.o. waren. Tuttlingen liegt auf dem fünften und letzten Platz, dies allerdings punktgleich mit dem Dritt- und Viertplatzierten.

Gleich die erste Begegnung der männlichen Jugend B (2003/04) musste nach fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen 1:2 an den VfB Stuttgart abgegeben werden. Zwar holten die Tuttlinger in den nächsten beiden Partien vier Punkte, trotzdem hinken sie nach dem zweiten Spieltag ihrem selbst gesteckten Saisonziel „Teilnahme an der Endrunde“ hinterher. Die kräftezehrenden Spiele des älteren Jahrgangs, der die männliche Jugend A in der Regionalliga unterstützt hatte, machten sich am Folgetag beim eigenen Spieltag bemerkbar. So wurden in Ulm nur drei von möglichen neun Punkten erkämpft.

Sowohl die Knaben A (2005/06) als auch die Knaben B (2007/08) liegen in der Verbandsliga vor ihrem letzten Vorrundenspieltag auf Endrunden-Kurs.

Die Mädchen A liegen mit ihrem aktuell vierten Tabellenplatz im guten Mittelfeld der Verbandsliga.

Die jüngeren Mädchen C (2009/10) spielen noch nicht um Punkte. Die Entwicklung in der Verteidigung und im Spielaufbau macht Hoffnung, dass es bei den nächsten Spieltagen zum ersten Sieg reichen kann.

Die jüngsten Rot-Weiß-Spieler der Knaben D (2011 und jünger) dominierten beim Spieltag in Ulm in allen Begegenungen.