Hockey-B-Jugend des TC RW startet mit 5:1-Sieg

Die männliche Hockey-B-Jugend (Jahrgänge 2002/03) des TC RW Tuttlingen ist mit einem Erfolgserlebnis in die Saison gestartet. Beim HC Konstanz gab es einen 5:1-Sieg.

Durch den frühen Tuttlinger Führungstreffer waren die Gastgeber gezwungen, in die Offensive zu gehen, was den Tuttlingern etliche Kontermöglichkeiten eröffnete. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Treffer für Rot-Weiß fiel. Die souveräne Abwehrarbeit der Donaustädter sorgte zudem dafür, dass der HC Konstanz selten in den Tuttlinger Schusskreis kam. In den gesamten 70 Minuten Spielzeit schafften es die Gastgeber nur dreimal, während Tuttlingen vor allem in der zweiten Hälfte so druckvoll spielte, dass der Großteil des Spieles im Konstanzer Viertel stattfand.

Auch die deutlich jüngeren Knaben C (2008/2009) zeigten im organisierten Spielbetrieb bei Gastgeber SV Böblingen beeindruckendes Hockey. Mit Unterstützung dreier Mädchen ließen die Rot-Weißen den Gegnern keine Chance. In allen drei Spielen hatte der Tuttlinger Schlussmann nur einen Penalty zu parieren und konnte den Platz mit blütenweißer Weste verlassen. Die Partien endeten 4:0 gegen SV Böblingen III, 3:0 gegen HC Markdorf und wiederum 3:0 gegen HC Konstanz. Der HC Villingen trat nicht an.

Die jüngsten Spieler Knaben D (2010 und jünger) fuhren mit Unterstützung vieler Mädchen zum Spieltag nach Merzhausen. Dem Team fehlt noch etwas die Erfahrung. So hatten die jungen Rot-Weiß-Spieler einen schweren Stand und verloren gegen stärkere Teams vom FT Freiburg, Karlsruher TV, Gastgeber VfR Merzhausen und HC Gernsbach.

Die Mädchen B (2006/2007) des TC RW Tuttlingen hatten sich für die inoffizielle Kleinfeldrunde angemeldet, die allerdings mangels Teilnehmer nicht zustandekam. Damit die Mädchen trotzdem Spielpraxis sammeln konnten, traten sie beim Vorbereitungsturnier für die Feldsaison des Karlsruher TV an. Bei warmen Temperaturen zeigten die Tuttlingerinnen, dass sie mit den anderen Teams mithalten können. So spielten die Mädchen von der Donau auf Augenhöhe mit dem HC Speyer, TSV Mannheim, HC Ludwigsburg und Gastgeber Karlsruhe. Nur der zahlenmäßig knappe Tuttlinger Kader war ausschlaggebend, dass eine Teilnahme im Ligabetrieb auf dem Dreiviertel-Feld nicht sinnvoll ist.