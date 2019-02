Hockey-B-Jugend des TC Rot-Weiß erreicht die Endrunde

Die beiden Hockey-Mannschaften der männlichen Jugend B (Jahrgänge 2002/03) des TC RW Tuttlingen haben in ihren jeweiligen Ligen die Teilnahme an der Endrunde perfekt gemacht. Allerdings benötigten die Donaustädter die Schützenhilfe anderer Vereine.

Die zweite Mannschaft holte in der Verbandsliga beim letzten Spieltag der Hauptrunde in Bruchsal zwar keinen Punkt, schaffte trotzdem den Einzug in die Endrunde. Gegen den Tabellenführer HC Mannheim IV hielt Rot-Weiß stark dagegen und unterlag nur 0:1. Beim Gastgeber TSG Bruchsal verloren die überhastet agierenden Tuttlinger 1:2. Damit war für die Rückfahrt an die Donau die Stimmung etwas getrübt. Der Parallelspieltag brachte allerdings für Tuttlingen eine erfreuliche Überraschung. Der HC Villingen siegte gegen den Mitfavoriten SSV Ulm. Damit rückten die Tuttlinger vor Ulm und qualifizierten sich doch noch für die Endrunde, die am Sonntag, 17. Februar, vor heimischem Publikum stattfinden wird.

Die Altersgenossen von der ersten Mannschaft der Tuttlinger Jugend B siegten in Stuttgart gegen den HC Ludwigsburg II 4:1. Im zweiten Spiel gegen den SSV Ulm mussten sich die Rot-Weißen nach einer 2:0-Führung und einem vergebenen Siebenmeter noch 2:3 geschlagen geben. Damit fielen die Tuttlinger in der Tabelle hinter Ulm zurück.

Der Parallelspieltag beim VfB Stuttgart brachte eine Überraschung. Der Mitfavorit HTC Stuttgart II verlor unerwartet zwei Partien und rutschte hinter die Tuttlinger, die so noch den Einzug in die Endrunde am 24. Februar in Ulm erreichten.

Die Tuttlinger Knaben A (2004/05) erreichten in der Oberliga bei Gastgeber Bietigheimer HTC gute Ergebnisse und damit die Runde um die Plätze sieben bis elf. Die Spiele endeten im Einzelnen: 2:1 gegen den Bietigheimer HTC, 1:3 gegen den Tabellenführer Mannheimer HC II und 3:3 gegen den HC TSG Heilbronn.

Die jüngeren Mädchen B (2006/07) ließen bei der Platzierungsrunde um die Ränge 12 bis 15 zu Hause kein Gegentor zu und sicherten sich mit zwei Siegen gegen den TSV Ludwigsburg II (1:0) und Mannheimer HC VI (1:0) sowie einem Unentschieden gegen den HC Esslingen II (0:0) den zwölften Platz.