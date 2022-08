Hochtourengeher besteigen die Gamsspitze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Acht Bergsteiger des DAV Tuttlingen haben gemeinsam die Gamsspitze (3114 m) bestiegen. Mit Gletscherausrüstung im Gepäck ging es in einem schweißtreibenden Aufstieg zunächst von Galtür zur Jamtalhütte. Am zweiten Tag stand der Aufstieg zum Gipfel an. Über den Russkopf und den Jamtalgletscher erreichte die beiden Viererseilschaften schließlich ihr Ziel und genoss ein traumhaftes Panorama. Vom langen Abstieg hinunter ins Tal holte sich manch ein Teilnehmer solch einen Muskelkater, dass er noch länger an die schöne Tour erinnert wurde. Infos und Anmeldung zu weiteren Touren: www.dav-tuttlingen.de.