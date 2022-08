Hochschwarzwald-Ausflug der Polizeipensionäre Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Polizeipensionäre aus dem Bereich der Dienststellen der Polizeidirektion Tuttlingen haben einen rundum gelungenen Ausflug in den Hochschwarzwald unternommen. Ziele waren der Naturerlebnispfad „Schlühüwana“, das Volkskundemuseum „Hüsli“ in Grafenhausen sowie am Nachmittag der Titisee.

In einem Bus der Firma Nagel folgte die Anfahrt über Löffingen, das Wutachtal und Bonndorf nach Rothaus. Dort war der Ausgangspunkt für einen Besuch im Skulpturenpark „Schlühüwana“ Die Besucher konnten dabei zahlreiche mystisch anmutende Figuren aus Baumresten und Wurzeln bestaunen. Der Hobbyschnitzer Herbert Hofmeier hatte 2000 die Idee zur Schaffung fantasiereicher Figuren auf der vom „Orkan Lothar“ 1999 hinterlassenen Kahlfläche mit vielen durch den Sturm entwurzelten Fichten. Die teils überdimensionalen Werke waren beeindruckend.

Ein Besuch im Volkskundemuseum „Hüsli“ schloss sich an. Vielen war in Erinnerung, dass das Hüsli in der erfolgreichen Fernsehserie „Die Schwarzwaldklinik“ eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Fernseh-Arzt Dr. Brinkmann spielte. Die liebevoll zusammengestellte Einrichtung sowie profane und sakrale Kunst im Hause vermitteln, wie die Menschen früher im Hochschwarzwald lebten. Danach gab es eine Einkehr in der weitbekannten Gaststätte „Tannenmühle“, wo Schwarzwälder Gastlichkeit und Forellenspezialitäten genossen wurden.

Nach dieser schönen Mittagspause ging es zum Titisee. Dort gab es eine Rundfahrt mit einem Motorschiff bei der die Schönheit der Landschaft erklärt und erlebt werden konnte.