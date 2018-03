Hochschulcampus Tuttlingen begüßt 70 Erstsemester

Die Hochschule Furtwangen (HFU) hat an ihrem Hochschulcampus in Tuttlingen am Montag 70 Erstsemester in den Master-Programmen Mechatronische Systeme, Angewandte Materialwissenschaften oder im Vorstudium Orientierung Technik begrüßt. Insgesamt nahmen an der Hochschule 657 Studierende am Montag ihr Erstsemester auf.

31 der Studierenden schrieben sich in Tuttlingen in Orientierung Technik, 22 in Mechatronische Systeme und 17 in Angewandte Materialwissenschaften ein. Über alle Standorte – Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen – hinweg hat die HFU rund 6200 Studierende. Rektor Prof. Rolf Schofer hieß die Neuimmatrikulierten willkommen: „Mit Orientierung Technik, den Bachelor-Studiengängen, die jeweils im Wintersemester beginnen, den Master-Studiengängen und dem im Juli 2018 fertiggestellten Innovations- und Forschungs-Centrum bietet die Hochschule Furtwangen am Hochschulcampus Tuttlingen das ganze Spektrum an Hochschullehre und Forschung an.“

Julian Hofmann aus Dingolfing hat sich für das Schnuppersemester Orientierung Technik eingeschrieben. Der Gold- und Silberschmiedemeister meint: „Orientierung Technik gibt mir die Chance, aus dem Beruf heraus wieder in das theoretische Lernen einzusteigen, bevor ich mich für ein Bachelor-Programm entscheide.“ Annika Siebold hat den Bachelor-Abschluss bereits in der Tasche. Für ihr Medizintechnik-Studium Industrial MedTec ist sie von Waldshut-Tiengen nach Tuttlingen gezogen. Jetzt beginnt sie mit dem Master-Studium Mechatronische Systeme am Hochschulcampus. Der Master-Grad soll ihr den Berufseinstieg in das Feld Forschung und Entwicklung erleichtern. „Wenn ich erst einmal im Berufsleben stehe, ist es schwieriger, sich wieder zu motivieren. Deshalb möchte ich den Master-Abschluss direkt an mein Bachelor-Studium hängen“, begründet Annika Siebold ihre Entscheidung.

Das Interesse an den Master-Programmen und der Bedarf an Studienorientierung scheinen ungebrochen. Wie Annika Siebold haben viele Master-Studierende den Berufswunsch in der „Forschung und Entwicklung“ oder in der Projektleitung zu arbeiten. „Hierfür qualifizieren die Studiengänge Mechatronische Systeme und Angewandte Materialwissenschaften“, so Dekan Prof. Martin Heine. Orientierung Technik setzt hingegen an der Basis an. „Das Vorstudium ist Navigator für das spätere Bachelor-Studium.“ Während des Vorstudiums lernen Studierende innerhalb eines Semesters ingenieurwissenschaftliche Disziplinen kennen, stärken ihr Wissen in allgemeinen Fächern und können ihre Studienentscheidung festigen.