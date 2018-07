Hochschulcampus ist erstmals Bühne für Jugend musiziert

Der diesjährige Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Februar, wird zum ersten Mal in seiner Geschichte auf dem Hochschulcampus stattfinden. Dies haben der Leiter der Städtischen Musikschule, Klaus Steckeler, und Prof. Dr. Peter Anders jetzt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Klaus Steckeler freut sich sehr, dass die Fachhochschule sofort bereit war, den Campus für diesen 48.Wettbewerb zur Verfügung zu stellen. Dazu betont Dr. Anders: „Bei uns ist die Wirtschaft stark vertreten, aber wir wollen für den Standort Tuttlingen etwas mehr sein. Deshalb sind wir auch für den Bereich Kunst aktiv und offen. Für den Regionalwettbewerb bietet der Hochschulbau viel Platz und präsentiert sich gerne.“

Fünf Vorspielräume stehen für Teilnehmer und Besucher zur Verfügung. Denn jeder, der Interesse hat, kann kommen und zuhören, was die jungen Musizierenden aus den Kreisen Schwarzwald –Baar-Heuberg, Rottweil und Tuttlingen bieten. Und ganz nebenbei kann man auch den Hochschulcampus kennenlernen. Ein Teil des Wettbewerbs findet auch (fast nebenan) in drei Vorspielräumen der Musikschule statt. Die Bewirtung an den beiden Tagen haben wieder Elternbeirat, Förderverein „Viva la Musica“, das Städtische Blasorchester und der Chor 5 übernommen. Die Musikschule mit Klaus Steckeler, der den Regional-Vorsitz bei „Jugend musiziert“ hat, und die Stadtverwaltung, Fachbereich Kultur, vertreten durch Marion Gerlich, sind in die Organisation stark eingebunden.

So viele Teilnehmer gab es beim Regionalwettbewerb noch nie - bis jetzt sind es schon insgesamt 450 Anmeldungen; vor drei Jahren lag die Zahl noch bei 300. Die Teilnehmer im Alter zwischen fünf und 21 Jahren (beziehungsweise 27 Jahren beim Klassischen Gesang) werden in verschiedenen Kategorien und Altersgruppen zum Wettbewerb antreten (das genaue Programm wird noch in der Presse und im Internet bekanntgegeben): Streicher- und Bläserensembles sowohl mit gleichen Instrumenten als auch in gemischten Besetzungen, Klavier solo, Harfe solo, Akkordeon im Ensemble, Pop-Gitarre, Pop-Drumset und Klassischer Gesang solistisch.

Eine weitere Kategorie ist „Neue Musik“. Es gibt insgesamt sieben Altersgruppen. Bei den Kleinsten soll das gemeinsame Musizieren und nicht der Wettbewerb-Charakter im Vordergrund stehen. Von der Ausschreibung her sei es eher ein kleiner Wettbewerb, erklärt Klaus Steckeler. Im Hochschulcampus ist die zentrale Anmeldestelle. Es sei besonders interessant, das Vorspielen in Tuttlingen zu besuchen, denn das Abschlusskonzert des Wettbewerbs ist diesmal in Donaueschingen und zwar am 20. März, um 18 Uhr in den Neuen Donauhallen. (sib)