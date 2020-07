Hochschulcampus-Infos online

Hochschulcampus informiert online über Studium

Tuttlingen (pm) - Der Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen informiert Studieninteressierte und deren Eltern am Freitag, 10. Juli, von 14.00 bis 17.00 Uhr über seine Studienangebote. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In virtuellen Räumen stellen Professoren und Studierende die Bachelor- und Masterstudiengänge vor und tauschen sich mit Interessierten aus. Informationen erfolgen zum Schnuppersemester Orientierung Technik, dem Industriestudium als Studium Plus und zu den Studienfeldern Ingenieurpsychologie, Medizintechnik, Mechatronik und Digitale Produktion, Werkstoff- und Fertigungstechnik sowie Materialwissenschaften. Das Campus-Team geht auf die praxisnahe Ausbildung gemeinsam mit der Industrie, auf die Bewerbung und Zulassung für ein Studium und auf Fragen ein. In einer digitalen Campustour mit Labor- und Bibliotheksbesichtigung erhalten Interessierte einen Eindruck vom Tuttlinger Hochschulcampus.

Den Zugang zu den virtuellen Räumen finden Studieninteressierte unter www.hfu-campus-tuttlingen.de/tag-der-offenen-tuer.