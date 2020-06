Hochschulcampus bei Digitaler Ausbildungsbörse

Seit Dienstag, 2. Juni, stellen sich 38 Betriebe der Region im Internet – über die Homepage des Tuttlinger Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT – in der Digitalen Ausbildungsbörse vor.

Die Besucher der Internetseite können die Betriebe näher kennenlernen und die Kontaktdaten der Ausbildungsverantwortlichen erhalten. Außerdem wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Am Freitag, 5. Juni, von 14 bis 15 Uhr, hält der Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen (HFU) einen Studieninformationsvortrag im Rahmen der Digitalen Ausbildungsbörse. Unter dem Titel „Studieren im Technologie-Hotspot – Powered by Industry“ gehen . Katharina Buß und Petra Riesemann auf die Studienmöglichkeiten am Tuttlinger HFU-Standort ein und beantworten Fragen zu den Studieninhalten und zur Bewerbung.

Der Hochschulcampus Tuttlingen bietet Bachelorstudiengänge in den Bereichen Ingenieurpsychologie, Mechatronik und Digitale Produktion, Medizintechnik – Technologien und Entwicklungsprozesse sowie in Werkstoff- und Fertigungstechnik an. Zwei besondere Studienmodelle sind das Schnuppersemester Orientierung Technik und das Industriestudium (Duale Form). Eine Bewerbung mit Studienstart im Wintersemester 2020/2021 ist ab dem 1. Juli möglich. Bewerbungsschluss ist der 20. August. Zugang zum virtuellen Raum: www.hfu-campus-tuttlingen.de/infocenter/termine