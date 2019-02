Hochbegabung birgt auch Probleme

Lemas ist die Abkürzung für „Leistung macht Schule“: Die Schrotenschule in Tuttlingen ist das einzige Bildungsinstitut im Schulamtsbezirk Konstanz-Tuttlingen, das in das Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aufgenommen wurde. Im Fokus steht das Ziel, Hochbegabtenförderung an Schulen aufzunehmen. Im Oktober wurden erste Maßnahmen umgesetzt. Nicht nur einzelne Schüler profitieren davon, sondern alle der rund 200 Kinder der Grundschule, sagt Schulleiterin Ute Scharre-Grüninger.

Der Anteil der Hochbegabten macht rund zwei Prozent der Bevölkerung aus. Scharre-Grüninger, die beim Schulamt als Beraterin für Familien mit hochbegabten Kindern tätig ist, kennt die Schilderungen eines Vaters, dessen vierjährige Tochter drei Sprachen beherrscht. Zudem leitet sie seit 2012 die Hektor-Kinderakademie in Immendingen, die Begabtenförderung macht und 180 Kinder aus dem ganzen Landkreis betreut. Sie hat einen Dreijährigen erlebt, der sein Weihnachtsgeschenk – Geschichten von Pettersson und Findus – der ganzen Familie vorliest. Scharre-Grüninger kennt aber auch die Kehrseite der Medaille: Hochbegabte spüren auch soziale Ausgrenzung, Misserfolge, und sie langweilen sich oft in der Schule.

„Jeder Schüler hatAnspruch auf Förderung“

„Wir versuchen, den Kindern speziell etwas anzubieten“, erklärt Scharre-Grüninger. Dafür hat die Schule Arbeitsmaterialien aus unterschiedlichen Bereichen angeschafft: von Astronomie über Biologie bis hin zu Zoologie, dazu jede Menge Dinge zum Tüfteln und Bauen. Nicht nur Hochbegabte sollen damit angesprochen werden, sondern jene zehn bis 15 Prozent der Schüler, die sich durch eine schnelle Auffassungsgabe und fixes Arbeiten auszeichnen. Denn: „Jeder Schüler hat Anspruch auf Förderung, nicht nur die Schwachen.“ Die Lehrer seien vielfach durch Fälle gebunden, um die sie sich intensiv kümmern müssten, sodass jene, die ohne Aufsehen ihre Schullaufbahn durchlaufen, gerne übersehen würden.

Das soll sich durch Lemas ändern, und zwar nicht nur an der Schrotenschule. Das Kollegium arbeitet daran, Materiallisten aufzustellen und zu katalogisieren, die es anderen Grundschulen in der Stadt zur Verfügung stellen kann, um die Begabtenförderung auch dort zu installieren. Die Schrotenschule soll sich darüber hinaus als Ansprechpartnerin beim Thema Hochbegabung für andere Bildungseinrichtungen empfehlen.

Von Lemas profitieren indes alle Kinder – denn es gibt „Quop“. Diese datenbasierte Leseförderung wendet das Kollegium in einer Testphase zunächst mit einer dritten Klasse an. Die anderen Schüler sollen folgen. Im Abstand von drei Wochen loggen sich die Kinder selbstständig am Computer ein und absolvieren ihr Programm. Quop gibt umgehend Rückmeldung. Unter anderem wird die Lesegeschwindigkeit erfasst, ebenso das Leseverständnis. Scharre-Grüninger: „Die Schüler holen da eine Menge für sich raus.“ Die Schule darf Quop fünf Jahre lang kostenlos nutzen – so lange, wie sie im Programm „Leistung macht Schule“ ist. Auch an der Schule im Holderstöckle werden die Lesetests analog der Schrotenschule durchgeführt.

Die Stadtverwaltung Tuttlingen als Schulträgerin hat die Schule technisch mit einem schnellen Internetzugang – 200 Mbit – samt WLan ausgerüstet, zudem wurden auch durch Spenden zwölf Laptops angeschafft. Weitere sollen folgen.

„Dass die Schrotenschule den Zuschlag erhalten hat, freut uns als Schulträger natürlich“, sagt Gudrun Egle, Leiterin des Fachbereichs Schulen bei der Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Für eine Stadt sei es immer gut und wichtig, allen Kindern angemessene Möglichkeiten zu bieten. Egle hofft, dass langfristig alle Grundschulen in Tuttlingen von den Erfahrungen, die die Schrotenschule in diesem Programm macht, profitieren. Enttäuscht ist sie dagegen, dass die 124 Millionen Euro, die das Bildungsministerium innerhalb von zehn Jahren in Lemas investieren will, nicht vor Ort ankommen. Lediglich zwei Wochenlehrerstunden mehr werden finanziert.

300 Schulen sind dabei

300 Schulen im gesamten Bundesgebiet sind im Projekt involviert, dazu etliche Hochschulen. Nicht zu vergessen der Personaleinsatz im Ministerium – offensichtlich springe für jeden Einzelnen da nicht mehr heraus, fasst die Schulleiterin das Ergebnis zusammen. Dabei muss der Materialeinsatz gar nicht teuer sein, hat sie aus ihrer Arbeit mit Hochbegabten gelernt: „Kaufen Sie Ihrem Kind ein Maßband“, ist ihr Rat an die Eltern. Damit könnten sie sich die Welt erschließen.