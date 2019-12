Hirten erzählen, was sie in der Heiligen Nacht erlebten

Was die Hirten in der Heiligen Nacht erlebten, das hat die liebevoll inszenierte Geschichte erzählt, die Carolin Dieckmann und Isabell Messner in der Durchhausener Kirche inszeniert hatten. Ganz still war es in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“, als die Hirten ihre Geschichte erzählten. Gespielt haben dieses Jahr Tobias Motz, Elias Knecht, Finn Barte, Timo und Jonas Baier, Ida Schrenk und Paula Utz. Besonders festlich wurde der Wort-Gottesdienst, den Pastoralreferent Kurt Diehm zelebrierte, durch die weihnachtlichen Weisen des Chörle „Son(n)derba(a)r“. Mit dem Schlusslied „Stille Nacht“ konnte jeder Besucher die Weihnachtsfreude mit nach Hause tragen.