Hinter jedem Toten stehen Verzweiflung und zerstörte Lebensentwürfe

Es war der erste Volkstrauertag während des Ukraine-Krieges, entsprechend breiten Raum nahmen aktuelle Themen in den Reden von Oberbürgermeister Michael Beck – im Bild mit Erstem Bürgermeister Uwe Keller – und Altstadtrat Hellmut Dinkelaker auf dem Alten Friedhof ein. „In diesem Jahr stellt niemand mehr die Frage, ob man noch einen Gedenktag gegen den Krieg und für den Frieden braucht“, so Beck in seiner Rede. „Man wünscht sich, dass Putin jedem einzelnen ins Auge blicken müsste, den er in den Tod geschickt oder dem er Angehörige genommen hat“, sagte er vor gut 150 Menschen. Hinter jedem Toten stünden zerstörte Lebensentwürfe und verzweifelte Familien. Daher sei der Volkstrauertag mehr denn je eine Verpflichtung für die Gegenwart. Vor allem müsse von diesem Tag das Signal ausgehen, dass die Welt es nicht zulasse, dass einzelne meinten, mit Hass, Lügen und purer Gewalt ihre Ziele durchsetzen zu müssen. Erst wenn dies unumstritten sei, sei weltweiter Friede möglich. 77 Jahre, so erinnerte Altstadtrat Hellmut Dinkelaker, habe es keinen Krieg in Mitteleuropa gegeben. Seine Gedanken über Krieg, Gewalt und Vertreibung verband Dinkelaker mit persönlichen Erinnerungen – unter anderem an die Tuttlinger Familie Martin, die 1989 bei einer Peru-Reise einem Attentat einer Terrororganisation zum Opfer fiel. Gedacht wurde auch allen, die während der unterschiedlichsten Kriege ihre Heimat verloren haben. Schüler der LURS sangen das Lied der „Tausend Kraniche“, eine Erinnerung an die Japanerin Sadako Sasaki, die als Kind den Atombombenabwurf überlebte.

Auch auf dem Nendinger Friedhof sowie in zahlreichen anderen Städten und Kommunen im Kreis Tuttlingen gedachten am Sonntag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Opfern von Krieg und Gewalt. Ortsvorsteher Franz Schilling hielt im Beisein der VdK-Ortsvorsitzende Gerlinde Aberle eine Gedächtnisrede. Von Dekan Matthias Koschar war eine Lesung zu hören. Neben dem Männerchor des Männergesangvereines und der Musikkapelle wirkten auch Fahnenabordnungen der Vereine an dieser Trauerfeier mit.