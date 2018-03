Hin- und Rückfahrt dauert länger als Spiel

Aus dem Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsliga zwischen dem TTC Tuttlingen und dem SC Staig ist nichts geworden. Wegen der widrigen Bedingungen wurde die Partie verschoben. Das Spiel wird später nachgeholt. Die Donaustädter haben sich trotz der Absage vorerst aus der Spitzengruppe verabschiedet.

Verbandsliga

TG Donzdorf – TTC Tuttlingen 9:5. Nach der Niederlage beim Dritten sind die Tuttlinger Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz gesunken. Der Vierte aus der Donaustadt hat bereits neun und damit drei Minuspunkte mehr als die Konkurrenz auf dem Konto.

In Donzdorf zeigten die Tuttlinger eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. Dass es bei der TG schwer werden würde, stand nach dem 8:8 in der Vorrunde fest. Nachdem die Blau-Weißen mit zwei Doppelerfolgen noch gut in das Spiel gestartet waren, erlebten sie anschließend eine schwarze Serie. Alle Einzel im ersten Durchgang gingen an die Gastgeber. Ein Spielverlauf, den die Tuttlinger selbst zu Oberligazeiten kaum erlebt haben. Bisweilen ging es knapp zu. Marian Pudimat und Thomas Fader unterlagen jeweils 8:11 im fünften Satz. Beim Zwischenstand von 2:7 war eine Vorentscheidung gefallen. Volker Schneider, Niki Schärrer und Pudimat sorgten mit ihren Siegen noch für Ergebniskosmetik. Punkte: Detlef Stickel/Schneider, Pudimat/Fader, Schneider, Schärrer, Pudimat.

Einen Tag vor dem Donzdorf-Spiel hatte Gerd Richter, Spitzenspieler des SC Staig, mit der Tuttlinger Vereinsführung telefoniert. Dabei betonte er, dass der Wintereinbruch mit 40 Zentimeter Schnee eine Fahrt nach Tuttlingen nicht zulasse. Obwohl eine gewünschte Spielverlegung nur dann vorgesehen ist, wenn die Heimmannschaft zustimmt, entsprach der TTC aus Fairnessgründen dem Staiger Wunsch. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Landesklasse

TSV Nusplingen II – TTC Tuttlingen II 9:6. Die Gäste traten ersatzgeschwächt – mit Timo Bausert fehlte die Nummer eins – an und hielten lange Zeit gut mit. In den Doppeln gelang dem TTC durch Markus Schmitz/Ralf Kohler nur ein Erfolg. Nach den Spielen am vorderen und mittleren Paarkreuz blieb es bei dem knappen Rückstand. Schmitz und Kohler holten die Punkte zum zwischenzeitlichen 3:4. Dann mussten die Tuttlinger einen Rückschlag hinnehmen. Am hinteren Paarkreuz gingen beide Partien zum 3:6 verloren. Kai Ottmar unterlag erst im fünften Satz 9:11.

In dieser Situation hätte es nun schon zweier Siege am vorderen Paarkreuz bedurft. Während Sebastian Rössler sein Soll erfüllte, unterlag Schmitz etwas überraschend 1:3. Rainer Kaufmann zeigte zunächst eine starker Leistung, verlor aber trotz 2:0-Satzführung noch 2:3. Als Dieter Kiessling sich geschlagen geben musste, stand die 6:9-Niederlage fest. Punkte: Schmitz/Kohler, Schmitz, Kohler (2), Rössler, Ottmar.

Bezirksliga

TG Schwenningen II – TTC Spaichingen 7:9. Nach fast vier Stunden war die Überraschung perfekt. Der Siebte Spaichingen hatte dem Dritten Schwenningen ein Bein gestellt. Mit vier Siegen war Heiko Paitz Mann des Tages bei den Gästen, die sich mit diesem Erfolg aller Abstiegssorgen entledigt haben.

Beinahe hätten die Primstädter einen kompletten Fehlstart hingelegt. Aber Paitz/Heiko Staiger verhinderten mit dem 13:11-Erfolg im fünften Satz das 0:3 nach den Doppeln. Fortan drehten die Gäste auf. Mit drei Einzelsiegen in Serie von Staiger, Paitz und Arthur Jakoby ging der TTC 4:2 in Führung. Diesen Zwei-Punkte-Vorsprung verteidigten die Primstädter bis zum 7:5. Walter Kästle, Paitz und Markus Kübler waren erfolgreich. Es sah bereits nach dem Sieg für Spaichingen aus. Die Hausherren steckten aber nicht auf und kamen zum 7:7-Ausgleich. Dies ließ die Gäste kalt. Kästle sowie Paitz/Staiger sicherten den Sieg. Punkte: Paitz/Staiger (2), Paitz (2), Staiger, Jakoby, Kästle (2), Kübler.

TG Schwenningen II – TV Aldingen 9:2. Nach der Pleite gegen Spaichingen musste der TVA gegen Schwenningen büßen. Nach zwei Stunden und 35 Minuten stand der Schwenninger Sieg fest. Die Heuberger stecken als Vorletzter weiter im Abstiegssumpf.

Nach den Doppeln lagen die Gäste 1:2 im Hintertreffen. Vitali Frick/Andreas Storz verpassten beim 2:3 einen weiteren Punkt für Aldingen und kassierten die erste Saisonniederlage im Doppel überhaupt. Speziell im vorderen Paarkreuz erwischten die Gäste keinen guten Tag. Evgeny Maltsev unterlag in beiden Einzeln 0:3. Frick musste sich zweimal geschlagen geben, konnte selbst eine 2:1-Satzführung nicht zu einem Erfolg nutzen. Herberth Frommbach siegte hauchdünn 12:10 im fünften Satz gegen den früheren Aldinger Roman Döring und holte damit den zweiten Punkt seiner Mannschaft. Punkte: Bernd Dörfling/Frommbach, Frommbach.

Kreisliga A 2

TV Aldingen II – TV Epfendorf 7:9. Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer gab es für den TVA nichts zu holen. Von Beginn an liefen die Aldinger einem Rückstand hinterher. Von fünf Spielen, die in den fünften Satz gingen, gewann Aldingens Zweite vier Partien. Jürgen Gruhler zwang seinen Gegner sogar nach 0:2-Satzrückstand noch in die Knie. Bester Spieler bei den Hausherren war Ernst Hohner, der beide Einzel gewinnen konnte. Punkte: Gruhler/Thorsten Hosfeld, Hohner (2), Werner Langmeier, Hosfeld, Gruhler, Friedrich.

Kreisklasse A 1 Bad. Schwarzwald

TTV Möhringen – TTG Marbach-Rietheim 8:2. Die Möhringer revanchierten sich für die überraschende 5:8-Niederlage in der Vorrunde. Die Gastgeber ließen nur zehn Satzgewinne und zwei Siege zu. Mit diesem Sieg verteidigten die Gastgeber den starken vierten Rang. Punkte: Alexander Francesko/Frank-Christoph Huber, Emanuel Pudimat/Frank Neitzel, Pudimat, Francesko (2), Neitzel, Huber (2).

Kreisliga C 2

TTC Aichhalden II – TTC Spaichingen III 0:9. Mit dem Kantersieg bleiben die ungeschlagenen Gäste auf Meisterschaftskurs. Nach 65 Minuten stand der Sieg fest. Da brauchten die Spaichinger für die Hin-und Rückreise länger. Aichhalden konnten gerade einmal drei Sätze für sich entscheiden. Punkte: Roland Asapowitsch/Konstantin Kolmogorov, Erwin Schlecht/Ralf Landowski, Waldemar Laudenschläger/Jan Rönnefarth, Asapowitsch, Schlecht, Kolmogorov, Landowski, Waldemar Brumhardt, Rönnefarth.

Kreisklasse D 1 Bad. Schwarzwald

TTV Möhringen II – Duravit Hornberg III 6:8. Gegen den souveränen Tabellenführer schrammte die TTV-Reserve knapp an einer Überraschung vorbei. Dabei verkraftete Möhringen einen 0:4-Rückstand. Die Gastgeber kamen auf 6:7 heran. Zu mehr reichte es dann nicht mehr. Punkte: Christian Lempe (2), Hans Ganter, Stefan Edler (2), Sakon Trepte

Bezirksklasse U 18

TTC Aichhalden II – TTC Spaichingen 0:10. Die Gäste haben die Tabellenführung übernommen. Punkte: Paul Merkt/Tim Grudno, Justin Scherf/Kristian Wittenberg, Merkt (2), Grudno (2), Scherf (2), Wittenberg (2).