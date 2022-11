Hilfe zur Selbsthilfe: Diesen Tuttlinger Projekten helfen Ihre Spenden 2022

Fünf Wochen noch bis Weihnachten! In der Vorweihnachtszeit ist Ihre Hilfe gefragt: Wir sammeln Spenden für Projekte rund um den Globus, die von Menschen aus Tuttlingen und Umgebung initiiert wurden. Diese fünf Projekte unterstützen wir dieses Jahr:

Kleinbauern in Peru: Das „Projekt der 14 Dörfer“ läuft gerade im Huamarca-Distrikt in Peru. Seit Jahren unterstützen der Arbeitskreis Dritte Welt Tuttlingen und die Weltladen-Gruppe mit der Partnerorganisation Pidecafé-Progreso dort Kleinbauern, vor allem beim nachhaltigen Kaffee- und Zuckerrohranbau. Bis Ende 2023 sollen die Familien in den kleinen Dörfern auch beim Aufbau von Gemüsegärten unterstützt werden. Es geht um Eigenversorgung, aber auch um lokalen Verkauf. Die Bio-Gemüsegärten nachhaltig zu betreiben, ist eine Herausforderung, da die Familien Rückschläge aushalten müssen. Immer wieder fehlt ausreichend Regen, zudem kommt es zu Schädlingsbefall.

Bildung in Nepal: Nepal ist das ärmste Land Südasiens. Vor allem auf dem Land ist das Bildungsniveau schlecht, es fehlt an Schulen. Seit Jahren unterstützt Wilfried Leibinger aus Kolbingen mit der Dachorganisation ÖWK das Land dabei, Schulen zu bauen bzw. wiederaufzubauen. Viele Schulen wurden beim Erdbeben 2015 zerstört. Sieben Schulen wurden im Distrikt Kavre bereits erneuert. Seit der Corona-Pandemie geht es neben der täglichen Schularbeit auch um die Verbesserung der persönlichen Hygiene, dazu finden Schulungen statt.

Gemeinschaftsfarm in Kenia: Bei Jana Winterhalters Projekt „Famoja“ in Kenia steht ein großer Schritt an: der Bau eines Gemeinschaftshauses. Dieses Haus soll das Herz des Projektes werden und eine Plattform für künftige Austausch- und Workshopangebote bieten, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ort könnte dann auch um Öko-Hütten erweitert werden, um lokalen Tourismus anzubieten, Menschen weiterzubilden und finanziell unabhängiger zu werden. 20 000 Euro soll das Haus kosten, ein Teil der Finanzierung fehlt aber noch. Baupläne gibt es bereits, noch 2022 soll es losgehen.

Schule in Ghana: Die Kirchengemeinde Renquishausen unterstützt die Schule von Pfarrer Bonaventure Kambotuu in Charikpong-Saan in Ghana. Problem des Internats ist unter anderem die viel zu kleine und schlecht ausgerüstete Küche. Das Geld aus den Spenden soll zur Renovierung und Vergrößerung beitragen. Auch ein ordentlicher Vorratsraum muss geschaffen werden, sodass die Vorräte nicht verderben oder von Tieren gefressen werden. Mit dem Geld „können wir Träume verwirklichen, denn Bildung ist der Schlüssel aus der Not“, sagt Anja Kloos von der Kirchengemeinde.

Bildung in Indien: Kinderheime und eine Schule haben Sebastian Braun aus Möhringen und sein Vater in Südindien mit dem Verein „Helfen wo Christen leiden“ aufgebaut. Das Schulleben ist angelaufen, momentan besteht die Herausforderung darin, gute Lehrer zu finden. Selbst bei guter Bezahlung möchten die Lehrer nicht in die ländliche Gegend von Aswaraopeta ziehen. Zudem hat sich der Verein vorgenommen, Leprakranken zu helfen, denn diese Menschen werden vor Ort oft ihrem Schicksal überlassen.