Hilfe für Eltern, wenn das Kind süchtig ist

Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0172 / 298 58 86 oder per E-Mail an:

Alle zwei Wochen gibt es eine Anlaufstelle für Eltern mit suchtkranken Kindern. Wenn Kinder suchtgefährdert oder gar süchtig werden, stehen vor allem die Eltern vor einem scheinbar unlösbaren Problem, heißt es in einer Mitteilung. Die „Süchtigen“ verändern sich nach und nach, werden oft aggressiv und respektlos. Sie lassen sich nicht helfen und sehen nicht ein, dass sie Hilfe benötigen. Dadurch fühlen sich die Eltern oder Angehörige machtlos, das Familienkonstrukt gerät ins Schwanken. Unterstützung gibt es im Elternkreis Rottweil – Villingen-Schwenningen – Tuttlingen der am Mittwoch, 27. Juli, ab 19.30 Uhr seinen ersten Gruppenabend veranstalten wird.

Der Elternkreis befasst sich mit den Problemen der Eltern und Angehörigen, Partner und Geschwisterkinder, aber auch Freunden und Kollegen von suchtgefährdeten und suchtkranken Personen.

Die Selbsthilfegruppe wird professionell unterstützt von der Baden-Württembergischen Landesvereinigung der Elternselbsthilfe Suchtgefährdeter und Suchtkranker und vom Bundesverband der Elternkreise (BVEK) e.V. Der Erst Vorsitzende der Landesvereinigung wird die Gruppe persönlich begleiten und selbst an den Gruppenabenden mit seinem Wissen die Teilnehmer stärken und weiterbringen.

Die Gruppe wird sich ab Mittwoch, 27. Juli, immer 14-tägig um 19.30 Uhr in der Villingerstraße 35 (in den Räumen der Suchtberatung) in Schwenningen treffen.