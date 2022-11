Hilfe bei sexuellem Missbrauch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung Ende Oktober wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Ein großes Lob ging an die Beraterinnen, die sich gewissenhaft um die zunehmende Zahl von Hilfesuchenden kümmern. Denn auch in diesem Jahr waren die Fallzahlen erneut angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr sind bereits über zwanzig Prozent neue Beratungsanfragen eingegangen. Bisher konnte auch jede Anfrage in eine Beratung übernommen werden. Unglücklicherweise fällt eine Beraterin aktuell verletzungsbedingt für ein paar Wochen aus.

Die erste Vorsitzende Sandra Kienzle-d’Ernesto stellte die soeben eingetroffenen gelben Armbändchen vor. Diese wurden in der darauffolgenden Woche an die Honorarkräfte weitergegeben, die für den Verein an verschiedenen Schulen im Kreis Präventionskurse durchführen. Dabei vermitteln die Lehrkräfte den Kindern unter anderem, dass ihr Körper ihnen gehört und dass sie auf ihr Bauchgefühl trauen sollen. Sie erfahren, worauf sie im Umgang mit anderen achten sollen. Es geht auch um eigenes Erfahren, um sich selbst Kennenlernen. Außerdem soll der Kurs die Persönlichkeit der Kinder stärken. Die ersten Kinder erhielten inzwischen am Ende ihres Kurses als Anerkennung für die Teilnahme ein gelbes Phönix-Armband mit dem Eindruck „WERTVOLL“. Das kam bei Jungs und Mädchen gleichermaßen sehr gut an. Die gelben Armbänder sollen die Kinder möglichst immer wieder an das Erlernte erinnern und ihnen sagen, dass sie alle wertvoll sind, jedes Kind auf seine Art.

Ebenfalls zum Verteilen an Schulen ist ein neuer Flyer in Vorbereitung, der sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet. Verschiedene Entwürfe wurden bei einer Sitzung des Vorstands vorgestellt und diskutiert. Darin stehen wichtige Informationen zum Hilfsangebot von Phönix wie zum Beispiel: jede und jeder kann anrufen, auch anonym, die Beratungen sind kostenlos, die Betroffenen bestimmen, wann und wie die Beratungen stattfinden sollen und ob weitere Personen etwas erfahren dürfen oder nicht.

Unsere Beraterinnen sind absolut verschwiegen und fragen niemanden aus. Auf Wunsch kann weitergehende Hilfe vermittelt werden. Der Flyer soll die Scheu nehmen, sich bei Phönix helfen zu lassen, denn „Hilfe holen ist kein Petzen, ist kein Verrat.“