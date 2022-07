Hier gibt’s noch offene Ferienjobs

Was man als Ferienjobber beachten muss:

Es ist sinnvoll, sich mit dem richtigen Ansprechpartner – meistens in der Personalabteilung – vorab in Verbindung zu setzen, rät Elena Niggemann, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen. Mit einem kurzen Anruf oder einer persönlichen Nachfrage lässt sich schnell herausfinden, ob es überhaupt Ferienjobs gibt, was diese für Tätigkeiten beinhalten, welches Arbeitszeitmodell und welche Vergütung angeboten, welche Unterlagen für eine Bewerbung verlangt werden (ist beispielsweise eine schriftliche Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf notwendig oder kann eine Kurzbewerbung per E-Mail erfolgen) und welche versicherungsrechtlichen Fragen zu beachten sind. Ein Ferienjob ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sein Taschengeld aufzubessern; hilft dabei, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und man kann im Nachgang damit in seinen Bewerbungsunterlagen punkten. Wichtig zu wissen ist außerdem, das für Minderjährige die Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes gelten. (sz)