HHC Möhringen ehrt langjährige Mitspieler

Im Zuge der Generalversammlung wurden viele Mitspieler durch den DHV und folgende Mitglieder geehrt:

Wilhelm Bertsche (DHV Ehrennadel in Gold für 70 Jahre aktiven Spielens), Hans Sieger (DHV Ehrennadel in Gold für 60 Jahre aktiven Spielens und die Ehrenamtsnadel in Gold für 40 Jahre Ehrenamt), Ursula Keller (DHV Verdienstnadel in Silber für 40 Jahre aktiven Spielens), Veronika Wiedermann (DHV Verdienstnadel in Silber für 40 Jahre aktiven Spielens), Stefan Rintsch (Ehrenamtsnadel in Silber für 30 Jahre Ehrenamt), Christine Weber (10 Jahre aktives Spielen und 10 Jahre Ehrenamt), Alexander Reusch (10 Jahre aktives Spielen), Christine Simmerer (10 Jahre aktives Spielen), Lea-Maria Wiljotti (10 Jahre aktives Spielen), Angelika Aman (10 Jahre aktives Spielen), Vanessa Loёs (10 Jahre aktives Spielen), Aurelia Neumayer (5 Jahre aktives Spielen), Tim Rieber (5 Jahre aktives Spielen) und Julian Wiedermann (5 Jahre aktives Spielen).