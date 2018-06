Heyduczek und Mustafa sind WRV-Meister

Die Freistil-Jugendringer des Bezirks Schwarzwald-Alb-Bodensee müssen nach Jahren der Dominanz etwas kleinere Brötchen backen. Vor allem in der Altersklasse der B-Jugend (13 und 14 Jahre) spielen sie in Württemberg nicht mehr die erste Geige. Grund zur Panik besteht jedoch nicht, denn sie kehrten von den Württembergischen Meisterschaften in Neckargartach mit acht Titeln, vier Silber- und einer Bronzemedaille zurück.

Bei der A-Jugend kam der Wurmlinger Endrit Mustafa in der Klasse bis 51 kg mühelos zum Titelgewinn. Zwei Überlegenheitssiege und ein Schultersieg unterstreichen dies. Der Tuttlinger Andrija Ivanovic kämpfte in seinem ersten A-Jugend-Jahr ein gutes Turnier und holte sich in der Klasse bis 65 kg die Bronzemedaille. In der Gruppenphase musste er sich dem Ausnahmeathleten und amtierenden deutschen Meister Stas David Wolff aus Schwäbisch Hall geschlagen geben. Im Halbfinale unterlag er Adrian Jauch vom AV Hardt 8:14. Im Kampf um Platz drei besiegte der ASV-Ringer Marvin Baumann vom SC Korb sicher.

Einziger Titelträger für den Bezirk in der B-Jugend war Joshua Heyduczek (ASV Tuttlingen). Nach zwei Schultersiegen und einem Aufgabesieg über Felix Hezel (SV Dürbheim) gewann er die Gewichtsklasse bis 62 kg. Der Dürbheimer Felix Hezel (SV Dürbheim) schrammte in dieser Klasse als Vierter knapp an Edelmetall vorbei.

Zehn Ringer aus dem Bezirk, darunter Maximilian Gimbel, Yusuf Yelken (beide SV Dürbheim), Luca Ilardo (ASV Tuttlingen) und Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen), holten mit einem fünften Rang ein achtbares Ergebnis gegen teilweise übermächtige Konkurrenz.

Die Bezirksmeister aus dem Bezirk waren bei der A-Jugend Endrit Mustafa (AB Wurmlingen), Marian Rall (KSV Winzeln) und Ali Zarabi (AB Aichhalden), bei der B-Jugend Joshua Heyduczek (ASV Tuttlingen) und bei der C-Jugend Lars Reiter (KSV Winzeln), Louis Kopp (AB Aichhalden) sowie William Lehn und Merdijan Kadrijai (beide KG Baienfurt).

Mit 227 Teilnehmern konnte das hervorragende Meldeergebnis (256) nicht bestätigt, aber zum Vorjahr (202) doch entscheidend verbessert werden. In der Vereinswertung, die der ASV Schwäbisch Hall mit 43 Punkten vor dem TSV Herbrechtingen (32) und dem TSV Ehningen (29) gewann, spielten die Bezirksvereine keine Rolle. Als bester Klub kam der KSV Winzeln (25) auf Rang acht. Der AB Aichhalden (20) platzierte sich als Zwölfter.

Die Ergebnisse

A-Jugend

42 kg (2 Teilnehmer): 1. Arijan Gerold (ASV Schwäbisch Hall), 2. Jonas Stark (AC Röhlingen). - 48 kg (3): 1. Luis Aschauer (AC Röhlingen), 2. David Schneider (SV Ebersbach), 3. Leon Seibert (TSV Ehningen). - 51 kg (4): 1. Endrit Mustafa (AB Wurmlingen), 2. Stefan Moser (ASV Schorndorf), 3. Niko Gentner (SVH Königsbronn), 4. Konstantin Schmidt (VfL Neckargartach). - 55 kg (8): 1. Julian Kellermann (KSV Musberg), 2. Muhammed Tasdelen (TSG Nattheim), 3. Florian Seibold (TSV Dewangen), 4. Luca Besser (KSV Unterelchingen), 5. Nico Breischaft (VfL Neckargartach), 6. Samuel Marte (AV Hardt). - 60 kg (14): 1. Vlasios Zormpas (TSV Ehningen), 2. Felix Egner (ASV Möckmühl), 3. Jonathan Kempf (TSV Ehningen), 4. Leon Liedgens (AB Aichhalden), 5. Luca Scholz (TSV Meimsheim), 6. Thomas Fertig (ASV Schwäbisch Hall), 12. Antonio Milazzo (ASV Tuttlingen), 13. Gabriel Hils (AB Aichhalden). - 65 kg (12): 1. Stas Wolf (ASV Schwäbisch Hall), 2. Adrian Jauch (AV Hardt), 3. Andrija Ivanovic (ASV Tuttlingen), 4. Marvin Baumann (SC Korb), 5. Dominik Liesch (AC Röhlingen), 6. Jonas Broghammer, 11. Belal Amiri (beide AB Aichhalden). - 71 kg (15): 1. Marian Rall (KSV Winzeln), 2. Nik Wähner (TSG Nattheim), 3. Stefan Kamockij (VfL Neckargartach), 4. Nils Schmid (KSV Winzeln), 5. Jan Musial (TSV Dewangen), 6. Sebastian Lutz (SVH Königsbronn), 13. Altan Bakir (ASV Nendingen). - 80 kg (8): 1. Thodoros Singiridis (KSV Neckarweihingen), 2. Fabian Fus (KSV Winzeln), 3. Dimitri Wagner (ASV Schwäbisch Hall), 4. Paul Wahl (SV Fellbach), 5. Hans Häckel (KSV Unterelchingen), 6. David Zautashvili (SV Fellbach). - 92 kg (2): 1. Felix Weiß (TSV Herbrechtingen), 2. Toibas Adolf (KSV Neckarweihingen). - 110 kg (2): 1. Ali Zarabi (AB Aichhalden), 2. Leon Tscherter (KVA Remseck).

B-Jugend

35 kg (9): 1. Felix Fecher (KSV Neckarweihingen), 2. Robin Köder (KSV Aalen), 3. Henrik Geiger (AC Röhlingen), 4. Mattwey Stolyar (SG Weilimdorf), 5. Paul Bohmeier (KG Baienfurt), 6. Sinan Oral (ASV Schorndorf), 7. Leon Henle (AB Wurmlingen). - 38 kg (9): 1. Paul Laible (SG Weilimdorf), 2. Paul Steinhilber (KSV Winzeln), 3. Robin Zentgraf (SC Korb), 4. Yannick Stäbler (KSV Musberg), 5. Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen), 6. Marian Steinhardt (SV Dürbheim). - 41 kg (12). 1. Noah Honold (SVH Königsbronn), 2. Levi Ulamec (KVA Remseck), 3. Zachary Call (KSV Musberg), 4. Emir Kosan (TSV Herbrechtingen), 5. Luca Ilardo (ASV Tuttlingen), 6. Dimitrios Longinidis (KV 95 Stuttgart). - 44 kg (5): 1. Marco Hanke (SV Fellbach), 2. Robin Wentsch (TSV Münster), 3. Nils Weber (KVA Remseck), 4. Miklas Schmid (KSV Aalen), 5. Jean-Pierre Lumpp (SVH Königsbronn). - 48 kg (11): 1. Jakob Mönch (KSV Kirchheim), 2. Leon Ruf (TSV Herbrechtingen), 3. Boris Abulaev (SV Fellbach), 4. Maximus Kallab (TSV Ehningen), 5. Leon Minok (ASV Schwäbisch Hall), 6. Norik Lutz (SVG Fachsenfeld), 8. Georg Rapp (AV Hardt), 9. Finn Geisendörfer (KSV Winzeln). - 52 kg (14): 1. Ismail Tashuev (SV Ebersbach), 2. Yakup Keklik (ASV Schwäbisch Hall), 3. Brogan Fiedling (KSV Musberg), 4. Jannik Reyser (SC Korb), 5. Luca Kupferschmid (SV Dürbheim), 6. Daniel Göring (SV Fellbach); 57 kg (9): 1. Timo Grupp (SVH Königsbronn), 2. Luca Deininger (SV Ebersbach), 3. Enes Saran (TSV Ehningen), 4. David Karl (SV Fellbach), 5. Ali Unal (SV Ebersbach), 6. Edward Juninger (SV Fellbach), 8. Ali Atan (ASV Nendingen). - 62 kg (4): 1. Joshua Heyduczek (ASV Tuttlingen), 2. Daniel Peil (ASV Schorndorf), 3. Louis Sigmund (TSV Meimsheim), 4. Felix Hezel (SV Dürbheim); 68 kg (4): 1. Angelos Apostolidis (KSV Musberg), 2. Samuel Guerrero (KSV Unterelchingen), 3. Oliver Gerlitz (ASV Schwäbisch Hall), 4. Nils Wolf (TSV Meimsheim). - 75 kg (3): 1. Kyriakos Martasidis (SVH Königsbronn), 2. David Korbmacher (ASV Schwäbisch Hall), 3. Maxim Lakhamay (VfL Neckargartach).

C-Jugend

27 kg (7): 1. Aron Honold (SVH Königsbronn), 2. Ben Gleich (TSV Münster), 3. Dominik Sigle (ASV Schorndorf), 4. Max Bacher (ASV Nendingen), 5. Ian King (AB Aichhalden), 6. Leon Ritz (KSV Kirchheim). - 30 kg (11): 1. Lars Reiter (KSV Winzeln), 2. Yannik Hanke (SV Fellbach), 3. Roman Marte (AV Hardt), 4. Artur Wamboldt (VfL Neckargartach), 5. Maximilian Gimbel (SV Dürbheim), 6. Poyraz Karabulut (TSV Ehingen), 11. Nicolas Esslinger (AV Hardt). - 33 kg (7): 1. William Lehn (KG Baienfurt), 2. Andreas Schneider (ASV Schwäbisch Hall), 3. Apostolos Alexoudis (TSV Münster), 4. Hüseyin Kosan (TSV Herbrechtingen), 5. Jonas Rebholz (AV Hardt), 6. Samuel Gorulev (ASV Schwäbisch Hall). - 34 kg (8): 1. Louis Kopp (AB Aichhalden), 2. Lennox Kallab (TSV Ehingen), 3. Arthur Beser (ASV Schwäbisch Hall), 4. Malik Köse (TSV Münster), 5. Yusuf Yelken (SV Dürbheim), 6. Marlon Grüll (SVH Königsbronn). - 36 kg (12): 1. Merdijan Kadrijaj, 2. Danny Mayr (beide KG Baienfurt), 3. Kevin Karl (SV Fellbach), 4. Deniz Bolat (KV 95 Stuttgart), 5. Nico Raaf-Dahaldijan (ASV Möckmühl), 6. Linus Koch (AC Röhlingen). - 39 kg (6): 1. Zelimkahn Sotayev (KSV Aalen), 2. Luca Seibold (TSV Dewangen), 3. Justin Leto (KSV Musberg), 4. Gerald Neutz (VfL Obereisesheim), 5. Lukas Rapp (AV Hardt), 6. Daniel Wolf (TSV Meimsheim). - 43 kg (8): 1. Sotirios Chochlionis (TSV Herbrechtingen), 2. Emil Ulamec (KVA Remseck), 3. Toni Gutbrod (TSV Asperg), 4. Sebastian Kuralesov (TSV Herbrechtingen), 5. Niklas Hermann (AV Hardt), 6. Mehmet Demir (TSV Herbrechtingen), 7. Moritz Flaig (AV Hardt). - 47 kg (6): 1. Anton Bucholz (SG Weilimdorf), 2. Alexey Dizer (KV 95 Stuttgart), 3. Mick Junginger (KSV Unterelchingen), 4. Willy Siegert (KSV Holzgerlingen), 5. Tiemo Bantle (AB Aichhalden), 6. Romio Koch (VfL Neckargartach). - 51 kg (5): 1. Gerasimos Zagliveris, 2. Finn Rössler (beide SC Korb), 3. Iliah Neukirch (KSV Aalen), 4. Efe Isik (SG Weilimdorf), 5. Louis Drasch (TSV Ehingen). - 60 kg (5): 1. Viktor Schlegl (KVA Remseck), 2. Yanes Smajlovic (TSV Herbrechtingen), 3. Christoffer Frei (VfL Neckargartach), 4. Edgar Vajkum (KSA Remseck), 5. Noel Jux (KSV Holzgerlingen). - 70 kg (2): 1. Ioannis Papadoulos (SpVgg Rommelshausen), 2. Niklas Tag (KSV Neckarweihingen).