Heuberg-Knaller am dritten Spieltag

Am dritten Spieltag erwartet in der Fußball-Bezirksliga der SV Bubsheim den SV Gosheim zum Heuberg-Derby. Nachdem die SG Deißlingen/Lauffen mit dem 4:1 gegen den SV Winzeln eine Duftmarke gesetzt hat, sollten die Konkurrenten gewarnt sein, wenn es gegen den aktuellen Spitzenreiter geht. Nun stellt sich Aufsteiger FSV Denkingen der Spielgemeinschaft.

SV Bubsheim – SV Gosheim (So., 15 Uhr). Zwei Mannschaften, denen zuletzt ordentlich eingeschenkt wurde, stehen sich im Heuberg-Derby und dem „Spiel des Tages“ gegenüber. In der besseren Ausgangslage ist dennoch der SV Bubsheim, der bereits einen Heimsieg feiern konnte. Bei 1:8 Toren und null Punkten auf der Habenseite zeigt sich, dass beim SV Gosheim noch viel Sand im Getriebe ist. Die Lage wird sich noch verschärfen, wenn in diesem Derby nicht der Knoten platzt. Da es bei den Gästen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr am Durchsetzungsvermögen fehlt, sind die Chancen für den SV Bubsheim höher einzuschätzen, als Sieger vom Platz zu gehen. Doch Adem Sari, Spielertrainer des SV Gosheim, sagt: „Es ist nie günstig, mit zwei Niederlagen zu starten. Wir hätten aber in beiden Spielen was holen können. Am Sonntag müssen wir cleverer agieren und vor allem unsere Torchancen besser nutzen, nur dann können wir in Bubsheim bestehen.“ Dabei stehen hinter den Einsätzen von David Klemm und Jan Seemann dicke Fragezeichen.

Dagegen sieht es beim SV Bubsheim personell wieder besser aus. Spielertrainer Paul Ratke kann auf die zuletzt fehlenden Otto Waal, Patrick Schneider und Torhüter Kevin Grepo zurückgreifen. „Das 0:4 in Bösingen war schon ein herber Dämpfer. Allerdings wurden wir unter Wert geschlagen, waren über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner“, blickt Marc Stier, Abteilungsleiter des SV Bubsheim, zurück und kündigt an: „Wir müssen mutig spielen und werden uns zerreißen.“

SC Wellendingen – SV Renquishausen (So., 15 Uhr). Während der SC Wellendingen ordentlich aus den Startlöchern gekommen ist, konnte der SV Renquishausen noch nichts Zählbares verbuchen und steht bereits unter Zugzwang. Dagegen können die Gastgeber mit dem nötigen Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Auch wenn man beim SVR weiß, dass es erneut um den Klassenerhalt geht, laufen sie schon früh Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Mut machen müsste der Mannschaft von Spielertrainer Marius Butz dabei die starke Leistung, die man beim 1:2 gegen den SV Villingendorf gezeigt hat.

SG Deißlingen/Lauffen – FSV Denkingen. In Frühform präsentiert sich die SG Deißlingen/Lauffen. Das 4:1 über den SV Winzeln verdeutlicht, dass die Spielgemeinschaft ein Kandidat für die Spitzengruppe ist. Auch vor diesem Hintergrund gehen die Gastgeber als Favorit in die Partie gegen den FSV Denkingen. Doch der Aufsteiger konnte durch das 3:1 gegen die FSV Schwenningen den ersten Dreier verbuchen, lieferte dabei eine gute Vorstellung. Dadurch hat die Marquart-Elf sicherlich auch Selbstvertrauen getankt, kann deshalb gelassen nach Deißlingen fahren. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand vor vier Jahren statt, als beide Teams noch in der A 2 spielten. Dabei kassierte der FSV Denkingen mit 0:7 eine Packung.