Hessezauber wird voller Erfolg

Nach langer, pandemiebedingter Pause fand am Freitag, 25. November, der dritte „Hessezauber“ an der Hermann-Hesse-Realschule in Tuttlingen statt. Wie auch schon in der Vergangenheit, legten sich die verschiedenen Klassen mit ihren Lehrkräften mächtig ins Zeug, um eine abwechslungsreiche und kurzweilige Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Sowohl kulinarisch, kunsthandwerklich als auch kulturell war einiges geboten. Eine Gruppe Blechbläser gab ein Platzkonzert und verschiedene Klassen boten ein buntes sportliches und musikalisches Programm in der Aula dar. Es wurden frische Waffeln, Crêpes, Grillwürste und heiße Getränke wie Schokolade, Punsch und Glühwein verkauft. Wer wollte, konnte sich seine eigene Tasse gestalten, Weihnachtstüten basteln oder eine Kerze ziehen. Auch verschiedenste Arten von Weihnachtsdekoration und der Duft gebrannter Mandeln durften natürlich nicht fehlen. Da auch das Wetter mitspielte, konnte sogar am Lagerfeuer ein Stockbrot gegrillt werden. Dies sind aber nur einige der Marktstände, die bunt und weihnachtlich geschmückt im Pausenhof aufgebaut wurden.

Diese Art von Schulfest bot verschiedenste Anlässe, miteinander ins Gespräch zu kommen und so konnte sich die große Schulfamilie auch einmal außerhalb des Schulalltags näher kennenlernen. Die vielen ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die zu Besuch kamen, bereicherten den Abend ebenfalls und so wurde es ein tolles Erlebnis für alle. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt wie immer zu großen Teilen sozialen Zwecken zugute.