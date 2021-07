Herzkatheterlabor am Klinikum Tuttlingen hat eine neue Ausstattung

Schnelle Hilfe bei Herzinfarkten und schonende Diagnostik bei Durchblutungsstörungen im Herzen: Das Klinikum Tuttlingen hat ein neue Geräteausstattung für sein Herzkatheterlabor.

„Ich bin stolz auf dieses Labor. Nach der Runderneuerung haben wir jetzt eine Ausstattung auf dem neuesten Stand, um unseren Patienten aus dem Umkreis bei Herzinfarkten oder Durchblutungsstörungen im Herzmuskel effektiv zu helfen“, sagt Dr. Michael Kotzerke, Chefarzt der Medizinischen Klinik I (Kardiologie). Die neue Technik komme mit weniger Röntgenstrahlung aus und die Anlage liefere außerdem deutlich bessere Bilder, betont Kotzerke. Herzstück des Labors ist die Durchleuchtungsanlage mit den verbundenen großen Bildschirmen.

Seit 2008 sind an der alten Herzkatheteranlage mehr als 10 000 Patienten behandelt worden – nun hatte das Gerät ausgedient. Fünf Wochen lang wurden in der Übergangszeit die Patienten in den umliegenden Kliniken in Singen, Villingen-Schwenningen und Überlingen versorgt.