Herrliche Blicke auf den Hohenzollern

Wie jedes Jahr hat der Schwäbische Albverein Eßlingen gemeinsam mit Freunden vom Heuberg eine Traufgangwanderung unternommen. Unter der bewährten Leitung von Wanderführer Wolfgang Brosche startete die Gruppe diesmal bei Onstmettingen zu der etwa 15 Kilometer langen „Zollernburg-Panorama-Rundwanderung“.

Zunächst ging es noch über trockene Wiesen und Weiden, später standen die Wanderer auf oder unter beeindruckenden Felsen wie „Die Schwarze Hand“, wo der Legende nach eine Mutter während einer Hungersnot aus Verzweiflung ihre Kinder hinabgestürzt haben soll. Man passierte auch den „Hängenden Stein“, das „Zeller Horn“ oder den „Trauffelsen Ost“. Die Wanderer konnten auch einen Blick in den tiefen und sehr steil abfallenden Zollerngraben werfen, an dessen Kante ein Teil des Weges verlief. Später ging die Wanderung höhenkonstant am Albtrauf entlang, wo sich immer wieder herrliche Blicke auf den nahen Hohenzollern wie auch ins weite Land bis hinüber zum Schwarzwald boten. Schließlich wanderte man wieder hinunter zum Startplatz, wo in einer urigen Wirtschaft die obligate Abschlusseinkehr erfolgte.