Herren 40 des TC RW sind erneut Staffelliga-Meister

Die Herren 40 des TC RW Tuttlingen haben im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gegen die Alterskollegen vom TA TSV Öschingen am letzten Spieltag mit 4:2 gewonnen und sicherten sich somit ungeschlagen zum vierten mal in Folge die Meisterschaft in der höchsten Liga auf Bezirksebene in der Winterrunde 2018/2019.

Am Sonntag, den 31. März, treffen sie in Gomaringen auf den Staffelligasieger der Gruppe 026 den TA Spfr. Salzstetten im Entscheidungsspiel um den Bezirksmeister des Tennisbezirks E, der zur Teilnahme an der Endrunde zum Württembergischen-Hallenmeister der Senioren Herren 40 berechtigt.

Folgende Spieler trugen zum Erfolg bei: Jan Wölfle, Hans-Jürgen Schneck, Jürgen Siglinger und Tomasz Czyz sowie Michael Schuler, Michael Krause und Johannes Tirpak.