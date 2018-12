Herr über Bild und Licht

In den Tagen um Weihnachten zieht es viele ehemalige Tuttlinger wieder in die Heimat, für Besuche bei der Familie und bei Freunden. Einer von ihnen ist Max Preiss, 36 Jahre alt, in Tuttlingen aufgewachsen. Mittlerweile ist er international als Kameramann erfolgreich. Drogen, Menschenhandel und Gewaltdarstellungen im Internet – mit diesen Themen hat er sich zuletzt beschäftigt.

Mexiko, USA, Asien und Afrika gehörten in den vergangenen Jahren zu seinen Stationen. Die Dokumentarfilme und -serien, an denen er mitgewirkt hat, sind in den USA gezeigt worden und in ausgewählten Festivals in Deutschland. Preiss dreht auch Spielfilme. Die deutsche Komödie „Manche lernen’s nie“ über eine Männerfreundschaft könnte diesen Sommer anlaufen, spätestens aber 2020. Weitere Kinofilme sind geplant.

„Mittlerweile ist es mir wichtiger, dass meine Filme gesehen werden, als Preise zu gewinnen“, sagt Max Preiss (siehe Kasten). Dieser Satz bezieht sich vor allem auf Dokumentationen wie „The Trade“, „der Handel“, die der US-Kanal Showtime in diesem Frühjahr gezeigt hat. Der oscar-nominierte Regisseur Matthew Heineman zeigt darin die Mechanismen des Drogenhandels zwischen Mexiko und den USA auf. Sieben Monate hat Preiss Drogenbosse begleitet, bei und mit ihnen gelebt. „Die Gewalt war unter der Oberfläche allgegenwärtig“, erzählt der Kameramann. Mit Heinemann hat Preiss zudem an „City of Ghosts“ mitgearbeitet, in dem Bürgerjournalisten in der syrischen Stadt Raqqa porträtiert wurden.

Ebenfalls harte Kost ist der Dokumentarfilm „The Cleaners“, der in einigen deutschen Kinos lief und im Deutschen Bundestag gezeigt wurde. Darin werden Menschen mit der Kamera begleitet, die im Auftrag sozialer Netzwerke pornografische und kriminelle Inhalte löschen müssen – IS-Enthauptungsvideos ebenso wie kinderpornografische Gewalttaten. Die Cleaners, diejenigen, die den kranken Mist ausräumen müssen, sitzen vornehmlich in Asien. Sie sind billige Arbeitskräfte.

Für den eigenen Seelenfrieden

„Manche dieser Bilder muss man explizit zeigen“, findet der Kameramann. Damit der Zuschauer begreift, worum es tatsächlich geht, welche Ausmaße die Abgründe haben. Preiss hat dabei Material gesehen, das sich im Gedächtnis festbrannte, wie er sagt. Er will die Zuschauer aufrütteln, zum Nachdenken bringen. Darum ist es ihm so wichtig, dass die Filme gesehen werden. Preiss: „Das hilft mir dabei, meinen Seelenfrieden wieder herzustellen.“

Die meiste Zeit des Jahres hat Max Preiss in Hotels verbracht. Er hat so viel gedreht, dass er sich seit Thanksgiving eine Auszeit genommen hat. Seine Wahlheimat ist Berlin, wo er in einer „Hinterhof-WG“ wohnt, wie er sagt, mit langjährigen Freunden samt deren Nachwuchs. An den Weihnachtstagen ist die alte Heimat Tuttlingen seine Anlaufstation. Sein Vater lebt nach wie vor in der Donaustadt. „Wenn ich Schwäbisch höre, dann geht mir das Herz auf“, bekennt der 36-Jährige. Wenn man auf Stippvisite sei, dann könne man Tuttlingen „richtig gemütlich“ finden.

Anfang kommenden Jahres geht es wieder nach Texas, in den Süden der USA, Richtung mexikanische Grenze. Zusammen mit Heinemann dreht er an „The Trade 2“ – diesmal geht es um Menschenhandel. „Das ist auch ein mieses Thema“, sagt er. Das Besondere an der Serie ist, dass es aus der 360-Grad-Perspektive beleuchtet wird. Zum einen geht es um die Menschen, die sich auf den Weg machen und ihre Heimat verlassen Richtung USA. Manche der Flüchtlinge seien so verzweifelt, dass sie selbst den Tod in Kauf nehmen würden, denn alles sei besser als ihr armseliges Leben in Südamerika. Begleitet werden auch Polizei, Homeland Security und der Sheriff einer Gemeinde, in der ein Viertel der Bewohner illegal lebe. Die Zuschauer sollen ihre eigenen Schlüsse ziehen: „Wir zeigen nur das, was wir auch sehen können“, so der 36-Jährige.

Komödie auf Festivals bringen

Eine willkommene Abwechslung ist für den Kameramann der Dreh für Komödien wie „Manche lernen’s nie“ von Regisseur Florian Dietrich. Darin geht es um eine Männerfreundschaft eines Schwarzen und eines Weißen, bei dem einem der beiden die Abschiebung droht. „Den Film muss man schauen“, findet Preiss, denn er treffe den Nerv der Zeit. 2019 soll er in Festivals positioniert werden, ehe er den Weg in die Kinos nehme. „Wenn wir Glück haben, erscheint er Mitte 2019, spätestens 2020.“

Der Kameramann kommt vom Kurzfilm. Mittlerweile sind seine Filme größer und länger geworden. „Prélude“ in Zusammenarbeit mit Regisseurin Sabrina Sarabi, wird auf einem der größeren Festivals kommenden Jahres Premiere haben. „Es ist wichtig, auf das richtige zu warten“, sagt Preiß, der für Bild und Licht zuständig ist. Schließlich geht es dabei um das sensible Thema Selbstmord. Louis Hofmann spielt einen jungen Klavierstudenten, dessen Leben aus den Fugen gerät. Mit dabei: Liv Lisa Fries, bekannt aus „Babylon Berlin“.

Raum fürs Experimentieren

2020 steht für Preiss voraussichtlich der Dreh zweier weiterer Kinofilme an. Einer entsteht erneut zusammen mit Sarabi. Im anderen Film führt eine finnische Kollegin Regie. Zu viel verraten darf er nicht. Es geht um eine schwangere Frau, die vom Kindsvater verlassen wird und sich in eine Traumwelt flüchtet. Das Thema sei liebevoll umgesetzt und gestatte ihm breiten Raum fürs Experimentieren. „Da hab ich richtig Lust drauf“, bekennt Preiss.