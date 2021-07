Hermle in guter Form

Einen wahren Wettkampfmarathon hat Dominik Hermle vom SC Gosheim am vergangenen Wochenende erlebt. Am Samstag startete er beim SBW-Wettkampf in Ulm, am Sonntag bei den Landesmeisterschaften der Sommerbiathleten mit dem Luftgewehr in Dornhan-Weiden.

Ein ähnliches Programm hatte Lia Beyer. Sie startete ebenfalls nach dem Wettkampf am Samstag in Dornhan-Weiden im Sprint und im Einzel. Mit zwei beherzten Auftritten belegte sie jeweils den dritten Rang. Zwei tolle Erfolge für die junge Nachwuchsbiathletin vom SC Gosheim.

Dominik Hermle zeigte seine derzeit überragende Form. Er hatte mit dem Target-Sprint noch einen Start mehr als seine junge Vereinskollegin. Früh am Sonntag morgen setzte er auf der Schlussrunde für die Zuschauer ein taktisches Meisterstück und sicherte sich raffiniert den Landesmeistertitel.

Im anschließenden Sprint und dem langen Einzel musste er den anstrengenden Rennen vom Vortag und dem morgendlichen Sieg etwas Tribut zollen. In beiden Wettkämpfen musste er sich knapp dem starken Läufer Tobias Giering aus Starzach geschlagen geben. Mit drei von fünf möglichen Landesmeistertiteln (Kleinkaliber und Luftgewehr) ist der Gosheimer derzeit der Top-Sommerbiathlet in Württemberg.

Am kommenden Wochenende finden in St. Andreasberg/Harz die Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon (Kleinkalibergewehr) statt. Einige Biathleten vom SC Gosheim werden am Start sein und um die begehrten Medaillen kämpfen.

Die Deutschen Meisterschaften mit dem Luftgewehr und im Target-Sprint finden jeweils im September statt.