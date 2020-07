Hermann-Hesse-Realschule verabschiedet ihre Absolventen

Mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse in der Aula der Herman-Hesse-Realschule hat ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Schuljahr geendet. 57 Zehntklässler und zehn Neuntklässler der Hermann-Hesse-Realschule nahmen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang.

Als Schulbeste wurden Luisa Lo Giudice und Nia Leonie Reichle ausgezeichnet, sie erreichten einen Notendurchschnitt von 1,5.

Die stellvertretende Schulleiterin Susanne Speck brachte ihre Freude über die erfolgreichen Prüfungen der Schüler zum Ausdruck und dankte ihren Lehrkräften für die geleistete Arbeit und auch den Eltern für deren Unterstützung.

Mit einigen Glücksregeln ermutigte sie die Jugendlichen, die vor ihnen liegenden Herausforderungen anzunehmen und wünschte den Entlass-Schülern eine gute Zukunft und viel Glück.

Folgende Schüler haben den Realschulabschluss geschafft:

Klasse 10a, Klassenleiter Gökhan Cetinkaya:

Robin Feick, Tuttlingen; Denis Krebs (Lob), Tuttlingen; Leon Müller (Lob), Tuttlingen; Max Müller (Lob), Tuttlingen; Krishantan Satheeskumar, Tuttlingen; Anita Becker (Preis), Tuttlingen; Jacqueline Bruski, Tuttlingen; Marie Herrmann (Lob), Tuttlingen; Evelin Kinderknecht (Lob), Tuttlingen; Saskia Kurtz, Tuttlingen; Annika Ortmann (Lob), Tuttlingen; Lana Schmidt (Lob), Tuttlingen; Emily Schweigert (Preis), Tuttlingen; Anna Solt, Seitingen-Oberflacht; Seldanur Soysal, Tuttlingen

Klasse 10b, Klassenleiter Tobias Moser:

Sabri Ammy Driss (Preis), Tuttlingen; Kaan Hilmi Bala, Tuttlingen; Felipe Bilen (Preis), Nendingen; Julian Felde (Lob), Tuttlingen; Kai Gerhard, Tuttlingen; Egemen Mevlüt Ilhan, Tuttlingen; Leon Lücke (Lob), Tuttlingen; Tadeo Pablo Sias Campos, Tuttlingen; Samuel Weißmann (Lob), Tuttlingen; Luisa Bertsche (Lob), Emmingen-Liptingen; Jule Heinecke (Lob), Wurmlingen, Melissa Huynh, Tuttlingen; Jana Jovanovic (Lob), Tuttlingen; Sidney Leimkühler, Emmingen-Liptingen; Chiara Luger (Preis), Wurmlingen; Laura Melillo (Lob), Emmingen-Liptingen; Anna Michalke (Preis), Immendingen; Mala Poosz (Lob), Tuttlingen, Astrid-Karina Sandorhazi, Tuttlingen; Laura Schilling, Immendingen; Melanie Siegel (Lob), Emmingen-Liptingen; Olivia Wojdyla, Möhringen

Klasse 10c, Klassenleiterin Jennifer Schlesinger:

Marian Breisch, Tuttlingen; Anton Egerland, Tuttlingen; Tim-Cedric Kniesel, Tuttlingen ; Louis Kreitinger, Emmingen-Liptingen; Luca Loos, Tuttlingen; Julian Mazzola, Tuttlingen; Kajan Rajandran (Lob), Tuttlingen; Louis Reichle (Preis), Nendingen; Lukas Ritter (Lob), Neuhausen; Marcel Schäfer, Tuttlingen; Tobias Steinert, Tuttlingen; Xenia Dik (Lob), Tuttlingen; Sarah Michelle Freyer (Preis), Wurmlingen; Aliena Gutjahr (Lob), Seitingen-Oberflacht; Eileen Liebermann, Tuttlingen; Luisa Lo Giudice (Preis), Wurmlingen; Erja Oertel (Lob), Tuttlingen; Nia Leonie Reichle (Preis), Nendingen; Chiara Schilling (Preis), Nendingen; Laura Sophie Schnekenburger (Lob), Rietheim-Weilheim;

Den Hauptschulabschluss haben geschafft: Klassenleiterin 9. Klasse Anke Mattes:

Semi Emin Atacan, Tuttlingen; Jason Bauer, Tuttlingen; Selim Becker (Lob), Tuttlingen; Onur Kadagan, Tuttlingen; Dominik Calej, Tuttlingen; Devran Ilhan, Tuttlingen; Okan Özkan (Lob), Tuttlingen; Arlind Pervizaj, Neuhausen; Amir Yahia, Emmingen-Liptingen; Lena Bügel (Lob), Tuttlingen.